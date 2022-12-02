首開個唱怕被嫌不夠性感 吳若希想隆胸 老公堅決反對

【明報專訊】吳若希本月中假麥花臣場館舉行入行12年首個個人演唱會，表示開騷的決定好突發，前後籌辦只是兩個月。她說：「我性格好似芝娃娃狗仔，吠起來大聲，其實好驚青。2017年之前上台獻唱會緊張到手震，加上舞台經驗不足，心態一直未準備好在香港開騷，直至今年在內地巡演，10月在廣州連開3場騷，在沒有舞蹈員下反應熱烈，覺得是時候表演給香港觀眾睇。」

避談許廷鏗胡鴻鈞反目

受疫情影響，吳若希很久沒有公開演唱，非常掛念樂迷，做完香港站個唱，會再轉往內地其他城市、星馬和美加等地繼續演出，不過她會為香港樂迷精心設計不一樣的歌單，正邀請表演嘉賓，心目中最想找昔日星夢唱片歌手許廷鏗和胡鴻鈞。提到胡鴻鈞與許廷鏗曾傳反目，吳若希避談：「兩個在我心目中都好重要，最想3人合唱，他們陪住我成長，一齊渡過好多難關，我以前臨出場表演緊張得搣到他們瘀晒，彼此曾承諾過會互撐」。

吳若希預告個唱服裝會盡量性感，希望帶出視覺效果，還想測試個人魅力，「睇大家會否嫌棄，若做不到性感，只做到感性歌手，我就搵贊助去隆胸，不過老公好反對我隆胸的想法」。她稱老公和子女是頭號粉絲，對她在港開騷期待已久，到時定必到場支持。

記者：鍾一虹

服裝：Magazzin Group

場地提供：Da Filippo Trattoria@Harbour City