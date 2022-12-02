喜與最強Body女神拍檔 陳山聰劉穎鏇新劇再演情侶

【明報專訊】陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇、伍樂怡、林子善與張國強（KK）前晚出席無綫台慶劇《超能使者》飯局，山聰表示這晚大家夾錢埋單，唐詩詠要拍戲未能出席，會把帳單傳給對方。他解釋選這晚約食飯因這集很重要，當時劇集拍了5日，是拍攝最長的一場戲，其間經歷兒子出世，最記得拍完第一晚通宵，翌日即陪太太入醫院生產，特別難忘，「這晚同時歡送KK的角色，大家開心食飯睇場傷心戲」。劉穎鏇稱這場重頭戲有很多爆破場面，拍攝若時機不對，要重新設定所有爆破機關。

外間對山聰與劉穎鏇演情侶反應不俗，山聰稱劇中二人由歡喜怨家到大家覺得很甜蜜，是開心事，稍後在新劇《隱形戰隊》會再演一對，今次當「試水溫」，希望大家接受，「要感謝監製文偉鴻賜我一個『最強Body女神』做拍檔」。山聰希望聖誕、新年與劉穎鏇可拍住出席活動搵真銀，笑言要為兒子多掙學費；劉穎鏇笑稱要搵錢幫補屋租。

劉佩玥驚喜躋身人氣票后15強

劉佩玥表示劇集進入結局篇，跟觀眾一樣緊張，因她沒看過大結局，不知監製怎樣剪輯。劉佩玥的角色已離世，觀眾猜她會否再出現？她賣關子笑說：「我怕講了後，監製剪走我。」她談到躋身搜尋網人氣票后15強很開心，能跟《美麗戰場》陳瀅、蔣家旻和《超能使者》唐詩詠齊上榜。劉佩玥稱早年跟伍允龍憑《城寨英雄》奪得該頒獎禮的人氣電視熒幕情侶，今次個人排名最前一次，入到100強再晉身15強很驚喜，沒想過要贏。她今年與阿Bob（林盛斌）演情侶也很開心，最近一齊出活動搵錢，聖誕及新年檔期都有工作洽談中，詢問度高兼是開心價。是否阿Bob正過伍允龍？劉佩玥笑言：「阿Bob什麼都正，我們之前只是朋友，現在他是我老師，教我很多理財之道。知他在客戶面前推薦我，比我更緊張，很多謝他不停幫我張羅，要請他食飯。」

記者：陳釗