威廉王子伉儷訪美 哈里夫婦紀錄片集預告曝光 《哈利王子與梅根》被指向王室宣戰

【明報專訊】正當英國威廉王子和妻子凱特首次以威爾斯親王和王妃銜頭出訪美國之際,影視串流平台Netflix前日「巧合地」公開哈里王子夫婦攝製紀錄片集《哈利王子與梅根》(Harry and Meghan)的首條預告片,據英國《每日郵報》引述知情人士透露,英國王室人員對此表示憤怒,認為此舉「等同向王室宣戰」。

在長約一分鐘的《哈利王子與梅根》預告片裏,首先由旁白提問:「你們為何要拍攝紀錄片?」然後出現哈里王子夫婦從未曝光的生活照,包括梅根掩面哭泣的畫面,「當大門關上後,沒人知道真相」;哈里接着說:「我會盡一切能力保護我的家人。」梅根最後表示:「是時候聽聽我們這邊的說法?」令人覺得他倆將會透過紀錄片集,盡爆英國王室不可告人的秘密。

預告片不斷重複梅根哭泣的影像,還有威廉王子夫婦出席2019年「英聯邦日」活動的畫面,二人神情肅穆,哈里王子夫婦正好坐在他倆背後,排名高下立見。英國《每日郵報》引述知情人士稱,「他們的意圖很明確,相信沒有人會猜不到,這是向王室宣戰」。英國名嘴摩根(Piers Morgan)亦透過社交媒體嘲諷哈里王子夫婦是「醜惡的偽君子」。

《哈利王子與梅根》共6集,預告片尾顯示「即將推出」,實際上架日期未定。不過,有傳Netflix將會安排在《王冠》第5季播出後,即本月8日緊接登場,繼續把「王室熱潮」推向高峰。

《銀河守護隊3》系列最終章

除了《哈利王子與梅根》外,昨日亦有多部荷李活大片公開預告,包括Marvel超級英雄片《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)、夏里遜福(Harrison Ford)主演的《奪寶奇兵之命運時鐘》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),以及《變形金剛:狂獸崛起》(Transformers: Rise of the Beasts)等,相當熱鬧。

昨日在巴西舉行的動漫展,明年5月上映《銀河守護隊3》,首條預告片正式登場。導演占士根(James Gunn)事先張揚今集將會是整個系列的最終章,結果將會「死得人多」。從片段所見畢利谷巴(Bradley Cooper)聲演的浣熊「火箭」,先後出現被人改造、跟女友水獺重逢,以及被打至重傷的畫面,加上「星爵」基斯柏特(Chris Pratt)和「螳螂女」寶姬曼迪夫 (Pom Klementieff)分別流露痛苦表情,恐怕如導演占士根所言將會「死得人多」。

預告另一焦點是「嘉魔娜」素兒莎丹娜(Zoe Saldana)再次跟銀河守護隊並肩作戰;她在《復仇者聯盟3:無限之戰》已經陣亡,令星爵悲痛不已,《銀河守護隊3》出現的嘉魔娜其實來自多元宇宙,雖然外貌一樣,卻沒有跟星爵相愛的記憶,二人關係能否取得突破?成為最大懸念。

夏里遜福逆齡亮相《奪寶》預告片

明年6月上映《奪寶奇兵之命運時鐘》,昨日亦首次公開預告;相隔14年夏里遜福再度回歸,新片講述他飾演考古學家鍾博士年事已高,只能專心學術研究,但偶爾仍懷念昔日刺激緊張的冒險時光,然後鏡頭一轉,他穿越時空,回到過去再跟納粹狂徒作戰,相信跟片名提及「命運時鐘」有關。

超級英雄片《盧根》導演占士曼高(James Mangold)利用先進電腦特技,把80歲夏里遜福「回春」,重返壯年時代,手執經典長鞭,施展橫掃千軍,表面威風凜凜,結果敵人開槍即縮落枱底,成為預告片最大笑點。

最新一集《變形金剛:狂獸崛起》改由《王者之後:重拳復仇》導演史提芬卡普(Steven Caple Jr.)執導,博、狂兩派機械人的戰爭,隨着麥斯武人、龍頭部隊等更多新角色加盟,戰况將會變得更複雜也更大規模,為全新三部曲揭開序幕,預計明年上映。