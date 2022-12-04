鄭欣宜想冧莊勁爆女歌手 炎明熹超級慳妹 被家人叫「婆仔」

傳不和的胡鴻鈞（左）與許廷鏗有機會在吳若希演唱會同台演出。（資料圖片）

【明報專訊】《新城勁爆頒獎禮2022》本月29日假會展舉行，昨日在商場舉行記者會，出席歌手有女團After Class全員，包括炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy），其他歌手有鄭欣宜、許廷鏗、馮允謙、曾比特及泳兒等，吸引逾500粉絲圍觀，當中以Gigi及Chantel粉絲最多，場面熱鬧。華納未有歌手出席，男團MIRROR與ERROR雖然缺席，但成員有拍片支持，以及承諾出席頒獎禮。欣宜被睇好有望冧莊女歌手大滿貫，她稱不介意攞獎，但有好多勁敵。

華納歌手缺席新城記者會

對於華納歌手缺席，新城知訊台執行總監程凱欣表示，上月已向各大唱片公司廣發邀請，日前收到華納唱片回覆不會出席。她說：「當然希望每間公司都支持新城電台，目前未知華納歌手會否出席頒獎禮，但他們有歌曲上榜，會自動角逐獎項，華納歌手在新城電台的播放率也不差」。華納回覆傳媒查詢表示：「因為各artist都有工作在身，所以未能出席。」

欣宜稱紅館騷嘉賓不得了

欣宜想再獲「勁爆女歌手」，如打麻將都想冧莊一樣。對於被指有望再成為女歌手大滿貫？她說不介意攞獎，希望大家支持，但有好多勁敵，大家都好努力，有很多好作品，「無論結果如何，都不影響我的音樂路」。明年3月再踏紅館開騷？她開心說：「今年6月的演唱會受疫情影響，入座率限5成，故製作費有限，明年3月的演唱會獲公司支持，會想遠一點、大一點，將上次未實踐的想法呈現出來。嘉賓方面不得了，大家估不到的，暫時賣個關子。」

Gigi驚訝廣告酬勞120萬起跳

女團After Class角逐新城勁爆組合獎，Gigi與Chantel爭女歌手獎，Yumi則競逐新人獎。傳Gigi廣告酬勞由120萬起跳，她聞言瞪大眼驚訝反問：「我嗎？」她不知實際酬勞多少，「要問公司。（是否滿意酬勞？）每個人睇錢都不同，金錢不是萬能，但沒錢就萬萬不能。（酬勞是否可再高些？）不知道」。Gig透露小學時每星期有20元零用錢，雖然不多，但會儲起來，所以長大後已夠用，不用家人給零用錢。她自認慳妹，家人都叫她做「婆仔」。

Chantel掙到錢交父母保管

Chantel開心跟隊友一起出席頒獎禮，對今年成績感滿意，After Class亦出新歌。她不知自己的廣告價，掙到錢交父母保管，幫她儲起來，平時沒有零用錢，有需要時，父母會買給她。Windy與Yumi同樣將掙到的錢交父母保管和處理，Yumi說：「要專注學業又要工作，沒時間處理其他事。」

許廷鏗不介意與胡鴻鈞合唱

許廷鏗月底在九展開兩場演唱會，賣口乖稱新城頒獎禮是一年一度盛事，閉關都要出席。提到被欣宜爆活動前吃叉鵝瀨，不用為演唱會減肥？他笑言要跟身體「講數」，要減肥還是要美食。不過他不擔心，因到時有很多跳舞歌，排練時自然會瘦，「肥瘦都不重要，最重要上台時夠力、夠健康」。吳若希將舉行香港首個演唱會，問他會否任嘉賓？他說有傾過，看對方公司安排，當然希望上台，之前也拍片支持對方。傳胡鴻鈞也會擔任嘉賓？他表示不介意跟胡鴻鈞同台，「就算一齊唱歌都無所謂。（傳你們不和？）是好耐以前的消息」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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