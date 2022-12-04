《歡樂滿東華2022》李芷晴挑戰浸冰水 汪明荃為銀紙福袋題字

【明報專訊】無綫籌款節目《歡樂滿東華2022》昨晚舉行，汪明荃（阿姐）穿低胸晚裝擔任司儀，在後台拍照時，遇見愛搞搞震的林敏驄，即大叫他「視帝」，兩人即興玩自拍。林敏驄口花花問阿姐心口的一束東西是什麼，阿姐秒速回應：「皺紋！」場面搞笑。阿姐的忠實影迷「明荃之友會」，一如以往摺銀紙擺設慈善拍賣，今年作品名為「財源滾滾荃福氣」，用約30,000元銀紙摺出福桶、福袋及金元寳，底價68,000元。阿姐說：「影迷摺銀紙花傳統差不多20年，我好放心交他們設計主題，不需我提意見。福袋上的『福』字是我親筆題字，估計拍賣價有20萬。」

《香港小姐再競選》三甲何沛珈、李芷晴、陳懿德性感打扮參加「凍冰水 籌善款」，浸在冰水及向自己淋冰，凍得她們騰騰震，李芷晴還將大堆冰倒在胸口。應屆港姐林鈺洧、梁超怡及邢慧敏穿黑色晚裝，林鈺洧表示雖很怕凍，但想挑戰浸「凍冰水」項目，盼為表善心顯出誠意。

譚詠麟領軍打頭陣獻唱

譚詠麟與《聲夢傳奇》兩季畢業生打頭陣獻唱，獲贊助100萬。譚俊彥參與網上版演出，跟歌手夾Band唱歌外，又負責「爬得快 籌得多」搶包山項目，他指「包山」有3層樓高，事前有綵排兼做足安全措施，不太擔心。他與隊友戰略是一開始爬到最高點，在分半鐘內搶最多包。

譚俊彥預告子女會捐出零用錢為他打氣，呼籲大家留意熒幕會出現「譚小朋友」。

記者：林蘊兒、林祖傑