4年前借款2600萬只還500萬 大S公開汪小菲親筆借據

【明報專訊】台灣女星徐熙媛（大S）跟前夫汪小菲早前爆出金錢糾紛，導火線是因汪小菲被指違反離婚協議，自今年3月未向大S支付相關生活費，欠490萬新台幣（約125萬港元）。大S向台北地方法院申請強制執行，法院裁准，汪小菲必須如期付款，否則他在台灣的資產，如存款和經營的酒店可能被抵償或查封。事件引發汪小菲與母親張蘭不停攻擊大S與小S及S媽，雙方隔空罵戰。張蘭多次開直播撐兒子，狂數「S家」不是，包括指S媽過去是「坐枱的」，又說大S家電費高達94,000元新台幣，是因為她將家人電表也納入自家電費。S媽為此還擊，澄清年輕時在餐廳打工非「坐枱」，對於驚人電費一事，她說：「不同地址，電費怎可能一起計算？」

大S昨日在社交網公開銀行帳戶明細，表明物業是自己。她寫道：「兩套房皆為本人貸款購置。愛新覺羅汪挑好，我買單。心疼聲嘶力竭賣酸辣粉的被兒坑。」她又公開汪小菲向她借款2600萬新台幣（約662萬港元）的借據，上面寫着汪小菲向大S借2600萬，2000萬（約509萬港元）用於酒店投資，600萬（約152萬港元）用於律師費，2018年底全部還清，借款日為2018年10月6日。大S留言：「這借據為愛新覺羅汪親筆寫下。事隔至今只還了500萬元新台幣（約127萬港元）。嫁入『豪門』真是穩賠。現在祖宗十八代都被毁謗，無語。難怪軟飯賣的駕輕就熟。」

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