雪炫暱稱韓國隊晉級功臣惹熱議

【明報專訊】韓國隊在世界盃反勝葡萄牙隊，以次名晉身16強，其中前鋒黃喜燦射入關鍵一球。有「新一代女神」之稱的《日與夜》雪炫也有留意世界盃，昨日在社交媒體Instagram（IG）限時動態，上傳穿上印有韓國隊球員黃喜燦名字的球衣，站在韓國隊打入16強的電視畫面前，留言「飛翔吧！大韓民國」及「我就知道喜燦會做得好！」網民看到雪炫親切地稱呼對方「喜燦」，好奇二人關係，甚至懷疑兩人是否情侶。

除了雪炫在IG祝賀韓國隊贏波外，大批韓星均有留言道賀，包括《現正分手中》宋慧喬、《我獨自生活》全炫茂、《認識的哥哥》金永哲、男歌手Din Din、防彈少年團成員RM、Suga、J-Hope及柾國，還有BigBang隊長G-Dragon等；其中韓國隊球員曹侑珉妻子兼女團T-ARA成員昭妍，目前身在卡塔爾，昨日她在IG上傳多張在球場內力撐丈夫出賽的照片。

另一方面，韓國三大電視台MBC、SBS及KBS均直播韓國隊賽事，MBC成為收視冠軍，錄得16.9%成績，SBS與KBS分別有11.2%及4.4%。有線頻道JTBC為了讓路給世界盃，前晚停播《財閥家的小兒子》，只有SBS如常播劇集《救急先鋒日誌》，前晚第6集錄得9.4%收視，較上集升1.9個百分點，追平第2集高位，香港觀眾可在Disney+收看《救》劇。

文：蘇珮欣