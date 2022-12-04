哈里夫婦紀錄片集被指披露宮中受欺凌細節

【明報專訊】英國哈里王子夫婦被指收了影視串流平台Netflix約1億美元拍攝節目，紀錄片集《哈利王子與梅根》（Harry and Meghan）首條預告片日前曝光，據英國《每日郵報》引述知情人士透露，英國王室人員對此表示憤怒，認為此舉「等同向王室宣戰」。據《紐約郵報》報道，兩人於節目會披露在宮中受到欺凌的細節，以及面對種族歧視等問題。有報道指《哈利王子與梅根》將於本月8日上架，為威廉王子夫婦訪美之行蒙上陰影。

另一方面，威廉王子籌辦的Earthshot Awards頒獎禮，表揚致力環保的組織及人士，由於他跟太太凱特現正訪美，所以頒獎禮前日亦移師波士頓舉行，吸引不少名人及演藝界人士到場支持，包括自稱王室粉絲的「萬人迷」碧咸（David Beckham）、《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》金像影帝雷米馬力（Rami Malek）、女歌手Ellie Goulding和Annie Lennox、《分歧者》女主角莎蓮活莉（Shailene Woodley），以及《小魚仙》荷爾貝莉（Halle Bailey）等。據悉凱特佩戴的綠寶石頸鏈，屬於戴妃所有，估計價值約1500萬美元（約1.17億港元），戴妃曾在活動把頸鏈放在頭上，成為傳媒焦點。據英國《每日郵報》報道，凱特為了配合頒獎禮的環保主題，身穿的綠色露肩裙Solace London，來自英國專門出租時裝的平台HURR，租價由91美元（約709港元）至238美元（約1856港元）不等。