《男兒當入樽》票房 料不似預期

【明報專訊】動畫電影《The First Slam Dunk》改編自日本經典漫畫《男兒當入樽》,昨日在日本開畫,香港延至明年1月12日上映。日媒報道,該片成為網上熱話,不少觀眾給予正面評價;電影相關精品亦掀起搶購潮,據報昨日清晨6時已有粉絲在東京新宿TOHO戲院門外排隊搶購。《The First Slam Dunk》評價雖不錯,但跟有大批年輕粉絲的動畫《ONE PIECE FILM RED》及《劇場版 咒術迴戰0》相比,《The First Slam Dunk》粉絲年齡層較大,恐難以吸引年輕一代入場;加上《The First Slam Dunk》同期撞上新海誠執導的動畫《鈴芽的門鎖》,預計《The First Slam Dunk》首周六日票房約12億日圓(約7000萬港元),埋單估計進帳50億日圓(約2.9億港元),跟電影公司早前預料票房100億日圓(約5.8億港元)相差甚遠。

據日本電影網站初步統計,《The First Slam Dunk》昨日開畫半天,收3.8億日圓(約2200萬港元),且看這齣由漫畫原作者井上雄彥親自編劇和執導的動畫電影能否有佳績。另外,《鈴芽的門鎖》11月11日開畫,截至上月底,觀看人次超過460萬,累收62.6億日圓(約3.63億港元)。