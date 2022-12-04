【開箱】《五腥級盛宴》 米芝蓮「恐懼鬥室」 嘲諷豪奢階層

【明報專訊】近年流行廚師發辦，動輒每人每餐數千元，是否物有所值，見仁見智；本月1日在港上映的《五腥級盛宴》（The Menu）像是拍給老饕欣賞的恐怖片《恐懼鬥室》，趁機諷刺豪奢飲食文化及富裕階層。

米芝蓮三星大廚設計菜式

《五腥級盛宴》講述位於西北太平洋小島上的著名餐廳Hawthorn，由享譽國際的星級廚神Julian Slowik主理，Tasting Menu收取每名顧客1250美元（約9750港元），依然捧場者衆，訂座全滿。這晚有幸成為座上客的包括廚神頭號粉絲Tyler和女伴Margot、著名食評家和編輯、電影紅星和助手、有錢夫婦常客，以及3名年輕才俊。他們乘搭專船來到與世隔絕的餐廳，滿心期待五星級盛宴。隨着一道又一道精緻菜式上枱，餐廳氣氛卻愈來愈古怪。原來廚師發辦的不只是菜式，還有每名食客的生死。

此片描述國際著名餐廳，劇組由餐廳佈置到食物擺盤，一絲不苟，請來美國三藩市著名餐廳Atelier Crenn的米芝蓮三星大廚Dominque Crenn親自設計和烹調每道菜式，還邀請影視串流平台Netflix的美食節目《主廚的餐桌》（Chef's Table）創作人David Gelb和攝影指導Chloe Weaver擔任顧問，並且參考了丹麥Noma、位於加州納帕谷的French Laundry、以西班牙分子料理聞名的El Bulli，以及瑞典Fäviken等著名食府，為Fine Dining營造實感。

此片導演馬克米盧（Mark Mylod）拍過愛情喜劇《翻兜有情郎》，不過電影作品不算多，反而他執導的劇集《傳媒家族繼承人》更給人深刻印象。片中演員陣容亦不弱，包括《舒特拉的名單》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）飾演星級廚神Julian，《熱血喪男》尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）和《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）分別扮演食客Tyler和Margot。

唯一敢挑戰名廚的食客

《五腥級盛宴》劇本有其不合理之處；Julian精心部署，招待這批客人就是為了大開殺戒，客人不知情成為待宰羔羊，可以理解；為何廚房員工、二廚、侍應、侍酒師又全部願意配合，成為幫兇甚至兇手？撇除這一點，此片有趣的，也讓只能透過熒幕看節目介紹米芝蓮餐廳然後狂吞口水的觀衆，有個宣泄出口。Julian名成利就，在廚房裏至高無上；但名氣愈大，「服務」的愈多是上等人、明星、暴發戶，還有像Tyler這種已入魔的老饕，幾乎把Julian當成上帝般崇拜。Julian已經厭倦這種工作模式和生活，也失去對烹飪的初衷，片中卻沒詳述他如何走到要報復式了結一切的地步，只以幾張舊報紙的訪問，揭開他也由煮快餐開始，後來更成為Margot逃出魔爪的靈感。Julian把殺戮遊戲如同烹調一桌盛宴，唯一算漏了Tyler臨時找來伴遊女郎，Julian對Margot一無所知，後者反而成為現場唯一敢挑戰他的人，對其炮製的食物完全不感興趣，對於餐廳的傲慢態度亦非常不爽。

此片編劇唯一「善待」的只有Margot，以及控訴Julian性騷擾的女廚師，讓後者獲得報復的機會。編劇彷彿要告訴觀衆，明星、金融才俊、富豪，還有自以為是的食評家才最十惡不赦；而且男人又更不堪一點，當有逃命機會，會丟下女伴，這種觀點是否太偏激？想起名廚出身的旅遊飲食節目主持人安東尼波登（Anthony Bourdain），他若在世，不知會怎樣評價《五腥級盛宴》的世界？

上映日期：12月1日