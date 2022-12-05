《百萬同居計劃》今晚首播 盧瀚霆柳應廷慘遭曱甴圍攻

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）與呂爵安（Edan）去年跟黃德斌合演ViuTV劇集《大叔的愛》，獲不俗收視和口碑。今年德斌與Anson Lo再聯手，加入魏浚笙與柳應廷（Jer）合演新劇《百萬同居計劃》今晚首播，Anson Lo與Jer表示會盡力引爆笑彈，期待觀眾看得開心，順便減壓。

《百萬同居計劃》圍繞一班不同背景、互不相識的人，為爭奪100萬獎金而展開同居生活，透過相處過程，令他們由陌生變親暱的故事。Jer飾演外國回流講英文的「蘇B」，古怪髮型配合浮誇表情，感覺似卡通人物。Anson Lo扮演從事體力勞動工作如搬運、裝修和汽車維修的「燈仔」，為配合角色需要，拍攝前健身操肌，他說：「燈仔性格比較吊兒郎當，做事無方向無目標，既來之則安之。角色與現實的我完全相反，我是有計劃的人，甚至會過分擔心。」

一向愛乾淨的Anson Lo為劇情需要作出犧牲，「搬貨和修理汽車很污糟，其中一幕講述我在浴室徒手執起一堆頭髮，要突破心理關口，結果拍了約10次，完成後立即消毒雙手。另一場戲跟徐㴓喬（Asha）到海邊談情，表面氣氛浪漫，事實是有很多曱甴在我們身邊爬行，甚至竄入衣服內，唯有咬緊牙關，感覺非常難受」。Jer亦拍過一場家中躲避曱甴戲，鏡頭前的他不慎跣低，原來是真實反應，事後發現膝蓋撞瘀，他表示只要觀眾看得開心，便在所不惜。

不怕德斌爆肚

Anson Lo和Jer多謝導演郭家禧給予很大自由度，讓一眾演員「爆肚」。他們稱德斌最玩得，無論講對白或做反應，爆肚次數最多，考驗他們反應，「其中一場教堂戲，德斌突然扮暈低，明明排戲時沒有，他臨時加插，幸好我們接到」。Jer首次跟德斌合作，見對方外形嚴肅，加上身形健碩，原本有點怕，合作後才發現對方玩得又搞笑，擦出不少火花。Anson Lo覺得新劇題材跟《大叔的愛》完全不同，對手換成魏浚笙，與Edan演繹方式各異，難以比較，也不會太着緊收視成績。

Jer早前成立自家服裝品牌，Anson Lo親自設計時裝亦將在下月面世，他說一直喜歡時裝，今次投資7位數字，為興趣所以值得，風格屬於比較易穿款式。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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