【開箱】《銀河守護隊 假日特別版》 奇雲貝根離奇綁架事件

【明報專訊】為了替明年5月上映Marvel超級英雄片《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)造勢,影視串流平台Disney+繼今年8月推出外傳動畫《我是樹人》後,再於11月25日公開聖誕特備劇《銀河守護隊 假日特別版》(The Guardians of the Galaxy Holiday Special),雖然片長只有45分鐘,內容卻有笑有淚,尤其是粉絲得悉導演占士根(James Gunn)現已離開Marvel陣營,轉投「宿敵」DC電影公司懷抱,而《銀3》將會成為該系列的最後一集,更是欲哭無淚。

故事延續《雷神奇俠4》

《銀河守護隊 假日特別版》仍然由占士根自編自導,故事發生在《雷神奇俠4》和《銀河守護隊3》之間,先以動畫形式憶述主角「星爵」基斯柏特(Chris Pratt)與已故外星人養父「勇度」的童年生活片段,後者表明討厭人類歡度聖誕節的傳統,認為是懦弱的表現,更把星爵的聖誕樹和禮物一併轟碎,為他的童年留下陰影。

然後鏡頭一轉,時間返回目前。自從星爵跟「雷神」基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)分道揚鑣後,他跟銀河守護隊拍檔「達拉斯」戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista)、「螳螂女」寶姬曼迪夫(Pom Klementieff)、「涅布拉」嘉倫基蘭(Karen Gillan),以及《星夢情深》畢利谷巴(Bradley Cooper)和《狂野時速》雲迪素(Vin Diesel)分別聲演浣熊「火箭」與「樹人」格魯特,已經厭惡四出飄泊的生活,於是從「收藏家」班尼斯奧迪多路(Benicio Del Toro)手上接管虛無之地,並跟其他外星人一起動工,改建成適合居住的基地。今集出現新角色,正是懂得念力的小狗「科斯莫」。根據漫畫原著,牠本是銀河守護隊一員,相信牠在新片《銀河守護隊3》再度登場的機會甚大。

奇雲貝根唱聖誕歌

聖誕將至,星爵仍然為痛失至愛「嘉魔娜」素兒莎丹娜(Zoe Saldana)而難過,隊友達拉斯和螳螂女得悉他的偶像是《渾身是勁》男星奇雲貝根(Kevin Bacon),遂決定到地球「邀請」對方返回虛無之地為星爵打氣。奇雲原本拒絕合作,螳螂女以超能力改變其思想,才乖乖跟隨二人登上太空船。星爵見狀大為震驚,直斥二人綁架,並派人護送奇雲離開,後者聽罷事件始末,深受隊員之間情誼打動,決定暫時留下,更與外星人合唱《Here It Is Christmas Time》共賀聖誕,令星爵感動不已,重現笑顏。

片尾有兩大感動位,一是隊員互送聖誕禮物,螳螂女為了逗達拉斯開心,專程折返地球,為他取回遺留在奇雲家門外的聖誕公仔,達拉斯失而復得,興奮到把螳螂女一擁入懷;不過,涅布拉向浣熊「火箭」送上寒冬戰士的機械臂作禮物,這一幕惹起爭議,有網民認為這是一場玩笑,直至導演占士根開腔澄清,確認機械臂是涅布拉從寒冬戰士身上搶走,答案令粉絲震驚不已,猜測這段隱藏情節,會否在《銀河守護隊3》交代。

占士根任DC行政總裁

另一感動位是在故事結束前,螳螂女終向星爵透露二人其實是同父異母的兄妹,後者聞言既驚且喜,「這才是今年最佳的聖誕禮物」。不過,由於導演事先張揚《銀河守護隊3》將會「死得人多」,粉絲除了猜測浣熊「火箭」最大機會犧牲,看罷特備劇後,亦開始擔心螳螂女難逃一死,藉以把結局的悲劇情緒帶到高峰。

如先所言,占士根完成《銀河守護隊3》拍攝工作後,現已轉投DC電影公司擔任行政總裁,報答知遇之恩。事緣2018年占士根推出《銀河守護隊2》後,突遭網民翻舊帳,重提他在10年前發表不適當言論,雖然他已道歉,仍遭迪士尼解僱,他一怒之下轉為DC執導超級英雄片《自殺特攻》及衍生劇集《和平使者》,結果贏盡口碑,迪士尼在粉絲和《銀》片演員施壓下終於「跪低」,邀他回巢為系列埋尾,總算有始有終。