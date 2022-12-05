【開箱】《銀河守護隊 假日特別版》 奇雲貝根離奇綁架事件

【明報專訊】為了替明年5月上映Marvel超級英雄片《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）造勢，影視串流平台Disney+繼今年8月推出外傳動畫《我是樹人》後，再於11月25日公開聖誕特備劇《銀河守護隊 假日特別版》（The Guardians of the Galaxy Holiday Special），雖然片長只有45分鐘，內容卻有笑有淚，尤其是粉絲得悉導演占士根（James Gunn）現已離開Marvel陣營，轉投「宿敵」DC電影公司懷抱，而《銀3》將會成為該系列的最後一集，更是欲哭無淚。

故事延續《雷神奇俠4》

《銀河守護隊 假日特別版》仍然由占士根自編自導，故事發生在《雷神奇俠4》和《銀河守護隊3》之間，先以動畫形式憶述主角「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）與已故外星人養父「勇度」的童年生活片段，後者表明討厭人類歡度聖誕節的傳統，認為是懦弱的表現，更把星爵的聖誕樹和禮物一併轟碎，為他的童年留下陰影。

然後鏡頭一轉，時間返回目前。自從星爵跟「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）分道揚鑣後，他跟銀河守護隊拍檔「達拉斯」戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）、「螳螂女」寶姬曼迪夫（Pom Klementieff）、「涅布拉」嘉倫基蘭（Karen Gillan），以及《星夢情深》畢利谷巴（Bradley Cooper）和《狂野時速》雲迪素（Vin Diesel）分別聲演浣熊「火箭」與「樹人」格魯特，已經厭惡四出飄泊的生活，於是從「收藏家」班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）手上接管虛無之地，並跟其他外星人一起動工，改建成適合居住的基地。今集出現新角色，正是懂得念力的小狗「科斯莫」。根據漫畫原著，牠本是銀河守護隊一員，相信牠在新片《銀河守護隊3》再度登場的機會甚大。

奇雲貝根唱聖誕歌

聖誕將至，星爵仍然為痛失至愛「嘉魔娜」素兒莎丹娜（Zoe Saldana）而難過，隊友達拉斯和螳螂女得悉他的偶像是《渾身是勁》男星奇雲貝根（Kevin Bacon），遂決定到地球「邀請」對方返回虛無之地為星爵打氣。奇雲原本拒絕合作，螳螂女以超能力改變其思想，才乖乖跟隨二人登上太空船。星爵見狀大為震驚，直斥二人綁架，並派人護送奇雲離開，後者聽罷事件始末，深受隊員之間情誼打動，決定暫時留下，更與外星人合唱《Here It Is Christmas Time》共賀聖誕，令星爵感動不已，重現笑顏。

片尾有兩大感動位，一是隊員互送聖誕禮物，螳螂女為了逗達拉斯開心，專程折返地球，為他取回遺留在奇雲家門外的聖誕公仔，達拉斯失而復得，興奮到把螳螂女一擁入懷；不過，涅布拉向浣熊「火箭」送上寒冬戰士的機械臂作禮物，這一幕惹起爭議，有網民認為這是一場玩笑，直至導演占士根開腔澄清，確認機械臂是涅布拉從寒冬戰士身上搶走，答案令粉絲震驚不已，猜測這段隱藏情節，會否在《銀河守護隊3》交代。

占士根任DC行政總裁

另一感動位是在故事結束前，螳螂女終向星爵透露二人其實是同父異母的兄妹，後者聞言既驚且喜，「這才是今年最佳的聖誕禮物」。不過，由於導演事先張揚《銀河守護隊3》將會「死得人多」，粉絲除了猜測浣熊「火箭」最大機會犧牲，看罷特備劇後，亦開始擔心螳螂女難逃一死，藉以把結局的悲劇情緒帶到高峰。

如先所言，占士根完成《銀河守護隊3》拍攝工作後，現已轉投DC電影公司擔任行政總裁，報答知遇之恩。事緣2018年占士根推出《銀河守護隊2》後，突遭網民翻舊帳，重提他在10年前發表不適當言論，雖然他已道歉，仍遭迪士尼解僱，他一怒之下轉為DC執導超級英雄片《自殺特攻》及衍生劇集《和平使者》，結果贏盡口碑，迪士尼在粉絲和《銀》片演員施壓下終於「跪低」，邀他回巢為系列埋尾，總算有始有終。