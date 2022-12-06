自薦成白先勇筆下主角演舞台劇 林青霞寫作驅寂寞 不排除寫劇本

林青霞新書《青霞小品》所載都是她的生活小事情和小趣事，盼在苦悶的疫情中帶給讀者歡樂。

【明報專訊】68歲林青霞近年熱愛寫作，繼《窗裏窗外》、《雲去雲來》、《鏡前鏡後》，今年推出第4本作品《青霞小品》，前日於台灣出席新書發表會，與著名作家白先勇以「文學的修行與熱情」為主題對談，吸引400粉絲到場支持。林青霞謙稱沒有才華及讀書不多，不是作家也不是大明星，只是寫文章的人，寫散文的她透露不排除寫劇本或小說。對於跟白先勇結文緣，林青霞提議從對方作品中找一個改編成舞台劇，並由她主演，令粉絲驚喜及期待。

娛樂組

林青霞穿上灰色連身裙配紅色高跟鞋優雅現身，提到出版《青霞小品》是希望在苦悶的疫情生活中帶給大家一笑，都是寫些生活中小事情、小細節、小趣味。她說：「都說寫作是一條寂寞的路，寫作治癒了我的寂寞，當我全情投入寫作時，我忘了什麼是寂寞。」主持人問閱讀《青霞小品》時要用作家的身分還是大明星來看林青霞，她謙虛說：「我不是作家，也不是大明星，只是一個寫文章的人。」白先勇讚她說：「不是每個人都能做一個永遠在發光的明星。」

著作深藏韻味

林青霞提到曾問白先勇要怎麼寫作，對方建議她先把心裏的話寫下來，林青霞稱只會寫心裏話，「我沒有才華，而且讀的書也不夠多」。白先勇讀了林青霞文章後，給予相當高評價，「人生最重要是『真、善、美』，青霞很真，講了心裏話，也是一個很善良的人，因為真善，所以美。作品表面上好像風平浪靜，但深處很有韻味」。

「夜鬼」天亮收筆

林青霞分享寫作習慣，「百分之九十九都是半夜寫到天亮，收筆天亮有鳥叫，大概早上6時，我向來晚睡晚起，以前拍戲也幾乎都是晚班」。她笑說：「因為白天都玩夠了，剩下時間不知道怎麼消磨。」

林青霞自言現在比較懂電子的東西，第二本書已用iPad，還有寫作很熱鬧，一寫完會傳給全世界的朋友討論，碰到瓶頸就看書跟朋友聊天，反正也沒人催她交稿。至於會否嘗試寫劇本或小說，她說：「如果有人找可以嘗試，不過小說的話可能要跟白老師或瓊瑤姊請教一下。」

跟繼女用心相處

其間談到和繼女邢嘉倩的相處之道，林青霞說：「和大女兒用同理心相處，站在她的立場去想，所以我們的感情很好，比真正的母女還好。」活動尾聲，林青霞表示既然與白先勇結了文緣，主動提議之後可從白先勇的作品中找一個改編成舞台劇，由她主演，令台下粉絲又驚又喜。

林青霞不忘向書迷說：「看了『青霞小品』等於交了朋友，祝大家有個愉快的下午，希望你們在我的談話中，有小小得着、小小領悟，讓我們的這個當下變成永久。」