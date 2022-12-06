【開箱】《肌智整容大叔》 馬東石動口不動手 變身韓國整容大亨

【明報專訊】曾任摔角教練的韓星馬東石，一向擅演動作片如《屍殺列車》和《永恆族》，今年5月上映《犯罪都巿：極拳執法》韓國入場人次更突破1000萬，成為年度最賣座電影。最近他改變戲路，接拍喜劇《肌智整容大叔》，讓他盡情搞笑，藉此證明就算動口不動手，一樣不愁沒戲拍。

故事構思10年

《肌智整容大叔》以韓國整容業為題材，講述2007年當地整容業仍處於發展初期，在首爾狎鷗亭長大的姜大國（馬東石飾），區內人脈極廣，但終日游手好閒。某日姜大國認識技術高超但被「釘牌」的整容醫生朴智友（鄭敬淏飾），大國靈機一觸，拉攏對方進軍整容業。

大國憑着高超的社交手段，接通黑白兩道，力捧智友成為整容醫院的生招牌；二人又借助內地富豪的財力，興建韓國首間樓高15層、提供一站式整容服務的醫院，業務更衝出本土，吸引大批內地客組團去韓國「換臉」。正當事業如日中天之際，背後有人虎視眈眈，企圖破壞二人感情，迫使他們人財兩空。

電影由《惡鄰布局》任振淳執導，馬東石監製兼主演，後者表示《肌》片故事構思10年，終可搬上大銀幕，坦言有關角色是從身邊人獲得靈感——他們駕駛名車、由朝到晚喝咖啡、講電話，但卻沒有工作。新片由馬東石和鄭敬淏合演，加上《天空城堡》吳娜拉飾演公關手段一流的整容醫院經理吳美晶、《美男堂》吳漣序扮演擁有最強人脈、為韓國權貴提供高級整容服務的洪揆鈺。

市場策略新穎

過往有不少韓片如《醜女大翻身》都以整容為題材，《肌智整容大叔》不同的是，電影主要講述有「國際整容中心」之稱的首爾狎鷗亭發展史。現實中，狎鷗亭整容醫院林立，導演任振淳談到創作理念，全因感到好奇，為何韓國整容業發源於狎鷗亭？於是構思姜大國這個土生土長的小人物。

戲中談及千禧年代，年輕人愈來愈注重外貌打扮，整容醫院愈開愈多。有趣的是，整容醫院並非單靠顧客口碑以推廣生意，而是採用新穎又專業的市場宣傳策略，例如免費為素人整容，然後拍下「術前術後」照片作招徠，又把整容醫生包裝成明星，推出整容相關的綜藝節目，使整容變得普及化，服務也趨向專業，吸引全球顧客聞風而至，為狎鷗亭帶來龐大旅遊收益。

信任人‧人自信

馬東石外型健碩，配合獨特喜感，戲中他把生活化的口頭禪融入角色，例如每次跟別人談合作時，都會說出「你知道我是什麼意思吧？」有種威脅對方就範的感覺。

另外，馬東石巴結內地富豪時，把王姓老闆叫錯做「王老吉」，又亂說普通話「你好」、「謝謝」、「洗手間在哪裏」，還無厘頭自稱是青島人，相當搞笑。馬東石早前在記者會上，形容新片是「嘴巴動作片」，因為對白又多又快。順帶一提，新片保留一兩場動作戲，好讓馬東石大顯身手。

《肌智整容大叔》搞笑之餘，不忘帶出「信任」與「自信」信息，智友因為被人陷害，因遭釘牌並欠下巨債，自此不再信人，直到認識大國，才重新恢復對別人的信任。

另一方面，智友認定個人實力，希望獲得合理回報，但一直缺乏機會，直到獲得大國賞識而非利用他。大國雖是無業遊民，其實抱有遠見。電影結局提到大國與智友無法在整容業界立足，大國依然雄心勃勃，游說智友合作搞送餐業，未知是否為開拍續集鋪路。

上映日期：12月1日