施明撞傷做開腦手術未蘇醒 李泳豪為不孝指控呼冤

【明報專訊】李家鼎（鼎爺）前妻施明上周不慎在家中跌倒，送院後進行腦部大手術。兒子李泳豪昨日接受《明報》電話訪問，透露媽媽仍在深切治療部接受觀察，因藥物和一些手術後醫療程序上的安排，暫時尚未蘇醒，院方每日聯絡他或鼎爺跟進情况，他說：「俗語說『no news is good news』，醫生說除非有好特別情况，否則不會常致電給我們。媽媽現時的指數已趨穩定，沒有惡化，詳情不講太多。」

手術順利鬆口氣 翌日赴晚宴扮無事

有報道指李泳豪在施明出事後，仍笑容滿面帶太太出席踢拳總會就職晚宴，疑暗示他跟媽媽關係未修補，惹網民罵他不孝。他感勞氣又冤枉，說媽媽上周六（3日）晚做手術，他與太太因不能進院探病，只在醫院附近通宵等候，知手術順利才鬆一口氣。他解釋就職典禮是手術後翌日（4日）舉行，一早應承出席，故沒有推辭。

李泳豪澄清道：「向來將家事和公事分開，不會輕易將情緒表露人前，唔通我周圍講自己好擔心，再喊住出席人家晚宴嗎？那樣做好無禮貌，亦變相引人注目，所以當晚表面扮若無其事。」他從來對家事封口不願多提，特別今次媽媽出事，更加不想驚動外界。

「明眼人看出誰在背後搞小動作」

李泳豪愈講愈激動，「由結婚當日傳出與媽媽不和報道，對我、太太及媽媽都很不公平，但忍住不出聲反駁。今次媽媽出事，得番半條人命，還要傳來傳去，真是忍無可忍，一定要講清楚！明眼人看出誰在背後搞小動作，流言滿天飛，我控制不到，只想做好本分」。他雖然擔心媽媽，但昨日繼續開工拍《開心速遞》，盡量不帶情緒影響工作。他重申希望傳言能夠停止，不想跟人掀起罵戰；亦擔心爸爸鼎爺身體，連日為媽媽的事憂心，憔悴不少。

記者：林蘊兒