與石恆聰拍拖5年感情穩定 阿Sa：生B盡力而為

【明報專訊】曾志偉主持節目《獎門人開心感謝祭》前晚錄影，嘉賓有蔡卓妍（阿Sa）、湯怡與老公麥秋成，以及林盛斌（Bob）、麥玲玲、沈震軒、譚俊彥、林夏薇及湯洛雯等。

盼明年辦活動賀Twins成軍22年

阿Sa前晚隻身參加，稱Twins拍檔鍾欣潼（阿嬌）身在上海，稍後會前往會合，一起工作，共度聖誕及除夕，之後返港過農曆新年。阿Sa近年經常往內地工作，跟圈外男友石恆聰分隔兩地，她說維繫感情無難度，甜笑說男友沒有投訴，亦曾到內地探望，拍拖5年，彼此都要有私人空間，認識時，對方已知她的工作模式。談到Twins的20周年演唱會因疫情取消，阿Sa希望明年22周年復辦紀念活動，但要等公司決定。她稱10月初與母親到日本旅遊，行街兩日累透，自覺體力下降。有說生孩子更花體力，要早點生？她說：「我知，我會想一想，盡力而為。」

阿Sa玩「估嘢食」遊戲時，蒙眼背起Bob說好重，但享受咀嚼砵仔糕，大叫「好味」，Bob心急催促她給提示。之後阿Sa試果皮，不顧儀態伸脷舔。到Bob背起她時，阿Sa鬼馬縮起雙腳，加重Bob負擔。

湯怡爆麥秋成鬧交後瞓客房

湯怡與麥秋成首次夫妻檔上遊戲節目，湯怡表示從小看《獎門人》長大，但怕玩遊戲反應慢。問到會否組夫妻檔合作演出搵銀？麥秋成說：「好，只要不鬧交就得。（平時常有摩擦？）鬧交一定有，好正常，為芝麻綠豆的事，鬧完我要認低威，否則無得返房瞓。」湯怡否認是惡妻，未試過趕老公出房，反而老公試過鬧交後去客房過夜，建議下次她瞓客房，老公湊女。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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