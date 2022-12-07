【開箱】《First Love 初戀》 宇多田光的金曲 見證佐藤健滿島光的愛情

【明報專訊】影視串流平台Netflix日劇《First Love 初戀》未播先轟動，源於創作靈感來自日本樂壇天后宇多田光兩首代表作：1999年推出《First Love》及2018年的《初戀》，並由《浪客劍心》佐藤健與《四重奏》滿島光演繹一段纏繞20年的愛情故事。《First Love 初戀》並非純愛劇集，故事偏向現實，透過宇多田光的金曲，細說一段細膩且轟烈的感情。

初戀情人擦身而過

《First Love 初戀》11月24日上架，全劇共分9集，故事以2018年開始，野口也英（滿島光飾）任職的士司機，並木晴道（佐藤健飾）則是大廈保安員，兩人居於札幌，各有各生活。晴道與女友有川恆美（夏帆飾）到達談婚論嫁階段，也英則與前夫坂向行人（向井理飾）離婚多年，育有十多歲兒子向坂綴（荒木飛羽飾），也英獨自生活，偶爾跟兒子見面。

某日晴道乘車，跟初戀女友也英駕駛的士擦身而過，他想追上去但失敗。晴道為了尋找對方，全日監聽的士台的對話內容，終於找到也英任職公司。與此同時，也英兒子小綴因為迷戀舞蹈員古森詩（山田葵飾），後者在晴道任職的商廈練舞，晴道偶然結識小綴，成為對方的「戀愛顧問」，繼而透過小綴跟也英重逢，可是也英竟認不出他。

60億分之一的愛情

第3集開始解釋晴道與也英之間，究竟發生過什麼事。也英高中畢業後，入讀東京大學，憑藉漂亮外表成為校花，晴道則加入自衛隊當空軍，二人只能遠距離戀愛。某日晴道放假到東京探望女友，從她的同學口中得悉，也英準備出國留學，二人為此吵架，也英遇上交通意外，失去部分記憶，同時忘記晴道。後來也英跟醫生坂向行人結婚生子，也英母親（小泉今日子飾）要求晴道不要騷擾她，初戀畫上句號。晴道其後跟心理治療師有川恆美拍拖兼同居，他因腰傷而轉職保安員，也英亦因丈夫有外遇而離婚。

劇集以晴道與也英在2018年重遇為起點，透過回憶片段，穿插二人年輕時代的初戀故事，八木莉可子及木戶大聖分別飾演青春版也英與晴道，例如首兩集講述二人就讀同一高中，女方大受男生歡迎，經常向她表白，但都被她拒絕。在某個大雪紛飛的冬天，也英與晴道終於成為命中注定的一對，正如晴道所說：「一對男女能夠兩情相悅的機會率是60億分之一。」劇中不少初戀甜蜜片段，也英夢想成為空姐，晴道為了守護對方，才當上自衛隊員，二人重複聽着宇多田光的歌曲，5度重看《鐵達尼號》等。

感情細膩畫面唯美

劇集節奏雖慢，勝在感情細膩，畫面唯美動人，單看北海道的白茫茫雪景，已夠浪漫。宇多田光歌曲亦居功不少，晴道與也英在校園天台聽着《First Love》，然後獻上情深一吻，女方笑說這個「初吻」夾雜香煙的味道，正好配合歌詞「在最後的吻中，有着香煙的味道，苦澀又難過的味道」。劇集尾聲，也英聽着當年被晴道拿走的CD，直至播出《First Love》即恢復記憶，她邊聽邊流淚，場面感人。

除了《First Love 初戀》外，近期播出日劇《Silent》同樣講述初戀情人重遇故事，亦包含音樂、手語等元素，然而《First Love 初戀》無論劇情抑或演員表現都更出色。滿島光有歷盡風霜的滄桑味，跟角色經歷配合；佐藤健演繹「癡情男」，角色討好，空軍造型亦搶眼。扮演年輕角色的八木莉可子與木戶大聖演技不錯，唯一問題是廣告模特兒出身、被稱為「寶礦力少女」的八木莉可子，外貌與身材都與滿島光有明顯距離，卻要扮演同一角色，令人難以接受。