《阿凡達2》首輪影評大讚：特技更勝上集

next

【明報專訊】金像導演占士金馬倫(James Cameron)相隔13年推出續集《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),美國定於本月16日開畫,香港與內地提早一日上映。前晚在倫敦舉行世界首映禮,導演率領森禾霍頓(Sam Worthington)、琦溫絲莉(Kate Winslet)、素兒莎丹娜(Zoe Saldana)等主角行藍地氈,有眼利的記者發現,琦溫絲莉重著2015年出席多倫多影展的黑色長裙亮相,貫徹其環保風格。

隨着首映禮結束,首輪影評網上曝光,輿論普遍讚好,例如《人物》雜誌影評人Kara Warner認為《阿凡達2》雖然片長超過3小時,但因特技出色,「就算帶着極高期望入場,亦不會失望」;《娛樂周刊》大讚「占士金馬倫果然是電腦特技大師」;娛樂網站Digital Spy亦認同「毫不意外地,《阿凡達2》是3D特技的傑作」。

《阿凡達》是電影史上最高票房紀錄保持者,續集能否再創高峰,美媒The Hollywood Reporter認為內地票房收入多寡,將會作出決定性影響,尤其是內地疫情仍未受控,截至前日(6日)為止,全國只有46%戲院恢復營業。不過,內地票房網站「貓眼」統計數字顯示,至今約有124萬人表示「有興趣入場欣賞《阿凡達2》」,比去年最賣座的《長津湖》還要多。