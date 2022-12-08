賴恩雷諾士奪人民選擇獎 感謝妻女賜力量

【明報專訊】由觀衆投票的人民選擇獎前日在加州舉行頒獎禮，電影獎項方面，Marvel超級英雄片成為大贏家，《奇異博士2：失控多元宇宙》奪得最佳電影，戲中飾演「紅女巫」的伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）包辦最佳女主角及動作片女星，基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）亦憑《雷神奇俠4：愛與雷霆》當選最佳男主角。「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演《超時空亞當計畫》獲頒最佳動作片之餘，他亦拿下人民標誌大獎，致謝時提到懷孕妻子碧琪麗芙莉（Blake Lively）及3名女兒：「你們都是我的心肝、希望和幸福來源，讓我獲得比任何男人都要多的力量。」

音樂獎項方面，樂壇天后Taylor Swift及韓國男團防彈少年團（BTS）各奪3獎，前者橫掃最佳女歌手、專輯及MV，後者獲頒最佳組合和巡迴演唱會，成員柾國跟美國男歌手Charlie Puth合唱《Left and Right》亦贏得最佳合唱歌曲。

至於Taylor Swift的閨密莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）則揚威劇集部門，憑《破案三人行》獲頒最佳喜劇明星，《醫人當自強》贏得最佳戲劇，女主角愛倫龐彼奧（Ellen Pompeo）兼奪最佳電視女星。最佳節目及科幻劇集同屬《怪奇物語》。