同期多人開騷 張敬軒開心掀搶幕後潮

【明報專訊】張敬軒（軒仔）昨日到尖沙嘴出席聖誕亮燈活動，與品牌合作推出以Side track歌曲為主題的手機殼，紀念本月20日舉行的《Revisit張敬軒演唱會》。問到有沒有為演唱會設計其他副產品？軒仔說：「因疫情影響，做了一些產品趕不及運到香港，有點損失，可能稍後在網上售賣。」今次是軒仔於騷前最後露面，之後閉關，透露演唱會將不設錄影及推出影碟，帶給入場觀眾獨一無二的體驗。

感恩大時大節有工開

軒仔稱演唱會殺入直路，但權衡各方都有困難之處，因為同期有好多演出，故要出手搶幕後人才幫手，「搶舞蹈員、樂手、梳化，但都是開心事，始終疫情影響了大家工作好幾年」。講到市民都要搶飛，軒仔既開心又無奈，「是的，我知道售票網將採用新系統支援，令大家買飛較容易，我有個想法，下一個演唱會爭取做主辦，資金有老闆楊博士（楊受成）做我強大後盾。我希望保障歌迷會會員買到飛，今次賣飛都有被粉絲罵，我都覺得是不應該的情况，自己做主角要有義務讓所有死忠粉絲都買到飛」。早前軒仔透露因門票問題跟父母嗌交，家人因疫情來港捧場受阻，紓緩了這方面煩惱。

軒仔預算聖誕至明年農曆新年都在工作中度過，最快要到3月才可外遊，他認為要感恩，「雖然不能去玩，都是開心事，記得前經理人講過，除了清明、重陽，身為藝人都應該要有工作，等遲些放假想去法國，始終多年沒有外遊，想去較遠地方」。

軒仔透露主演電影《超神經械劫案》將於賀歲檔上映，現正忙於做後期，相信新片會有睇頭，他笑說：「我們幾名演員是代表人體不同階段，我是未發育，魏浚笙是發育健全，白只是過分發育。」此外，曾經同公司的張致恒再傳婚變，軒仔表示不回應。

記者：鍾一虹