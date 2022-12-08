首日開工即扭抱 黃德斌讚猴擒練美娟夠放不做作

【明報專訊】ViuTV新劇《百萬同居計劃》講述幾名來自不同背景、互不相識的人，為奪100萬元獎金展開半年同居生活，其間發生的一切，將一班陌生人拉近變成同路人。黃德斌與練美娟在劇中飾演夫妻，後者一收到劇本知有型男老公，即笑到「四萬咁口」，首日開工主動要求「老公」抱抱。黃德斌欣賞練美娟演得夠放，難忘拍攝抱起對方自轉場口，勁擔心不勝負荷弄傷條腰。

記者：林蘊兒

黃德斌今次在《百萬同居計劃》不再扮演「大叔」，太太角色由好拍檔簡慕華換成練美娟（娟姐），為觀眾帶來新鮮感。娟姐稱一收到劇本超開心，笑到「四萬咁口」，因為終於恨到有型男做老公兼「自肥」成功。娟姐說：「我跟德斌演夫妻，不知幾多女朋友嗌羨慕，劇中少不免有些親暱動作，利申是『劇情需要』，我沒有要求額外加戲。記得第一日開工，大家未算熟落，我已主動叫『老公，抱我』，難得德斌肯配合，好自然，希望他沒有被我的猴擒舉動嚇親。」

德斌欣賞娟姐演得夠放不扭擰，還多謝她細心「動作」指導，只擔心自己負荷不到，最難忘有一場抱起娟姐自轉戲，他笑言：「拍攝時表面笑笑口扮開心和輕鬆，實情心驚膽戰，最驚條腰出事。」

Anson Lo「無厘精神」切合角色

德斌與盧瀚霆（Anson Lo）繼《大叔的愛》後，相隔一年再合作，笑稱對方已成為「巨星」走向國際，感覺上沒有太大改變。德斌開玩笑說：「他要拍戲、拍廣告又開演唱會，已經好忙，所以開工時樣子好疲累。不過就正正切合他劇中『燈仔』角色，要打好多份工，我們取笑他保持那個『無厘精神』樣就啱。」

德斌跟另外兩對手魏浚笙和柳應廷（Jer）均是首次合作，以精力旺盛形容魏浚笙，與《大叔的愛》對手呂爵安（Edan）同樣有「說話多多」共通點，但兩者演戲方式不同。相比之下，Jer較為文靜少說話，但開工一埋位就好快投入角色。

娟姐贊成結婚前同居

劇中要一班陌生人展開同居生活，德斌和娟姐都認同俗語「相見好、同住難」，認為人與人之間相處很難估計和控制。娟姐贊成結婚前先同居，讓大家可以深入了解對方的生活習慣和喜好。她分享個人經驗，「以前拍拖，試過跟男友一起住，可能自己懶執屋，喜歡隨意放東西和沒手尾，所以另一半一定要包容到我這方面。亦試過跟朋友夾份租屋，可是生活細節上有小摩擦，兩次同居關係都是維持一年就分開，證明最適合我都是一個人住」。

荒誕劇情 反思何謂一家人

德斌覺得有時跟家人同住，在不同環境和外在因素影響，感受和體驗亦不同，「傳統家庭觀念都是一家人同住，有些人可能會形容是『溫馨』，也有說是彼此間的『緊箍咒』，甚至說成『戰場』。最緊要找到大家最舒服的相處方式，無論如何點都好，始終是一家人，這個關係不會改變」。

德斌記得當年搬出去住，自以為多了個人自由空間，後來才發覺最掛念母親的愛心湯水，才明白不同階段有不同想法。他想藉劇中的搞笑荒誕情節，有關倫理、親情、愛情與友情，劇情笑中有淚，從而讓大家反思到底「一家人」應該是怎樣？為觀眾帶來歡笑外，也希望大家細味故事創作背後用意。

黃德斌/型及化妝：Kelly Mak by Headquarters

服裝：Norda by Trail Sport

練美娟/髮型：Denny Mok

化妝：Judy Cheung

服裝：Jonathan Simkha