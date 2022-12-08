有齊五十肩富貴包 陳淑蘭自嘲年紀大機器壞

【明報專訊】陳淑蘭（蘭子）和邵珮詩昨日到尖沙嘴為時裝騷擔任模特兒，蘇志威偕太太劉小慧睇騷。久沒有行天橋的蘭子透露膝蓋關節炎、軟組織退化，早前要注射骨膠原，「今（昨）日行天橋，著3吋幼踭高踭鞋，膝蓋又有問題，不跌倒順利行完已收貨」。她自嘲年紀大機器壞，有齊五十肩和富貴包，所以除了回電台開咪，平時甚少出席公開活動，「我已經很久沒拍電影，10年前拍已做鄭秀文媽媽，現在可能要做阿嫲，但我不介意」。

蘭子表示因96歲母親今年5月離世，今年聖誕不出外旅行，亦不慶祝，「很矛盾，媽媽今年年廿八入院，一方面不想她受苦，但另一方面又不捨得她離開，因為由細到大，她都很惜、很寵我。以前曾發夢母親死了大喊一場，估不到成真，幸好有很多朋友陪我渡過難關」。

32歲邵珮詩早前默認與《愛．回家之開心速遞 》演「書蟲」的林浩文4年情玩完，回復單身的她稱一年中最重視聖誕節，希望有多些朋友邀請她一起慶祝聖誕。沒有男生約會？邵珮詩說：「沒有，對男仔來說，可能覺得我有距離感，加上我算是宅女，平時好少出街，所以現在要去多些派對，認識多些朋友。以前希望30歲結婚，但現在已經放棄，順其自然。」笑問她聖誕希望有工作，還是有男生約？她說：「工作，養好自己才找伴侶。」

記者：柯美