《就是青春》平均收視0.2點 愈變愈低 七羽仙：唔係有師傅加持就飛黃騰達

《就是青春》上月底變陣，以新錄影廠及改為周一至五晚上10時半播映，但未能挽低收視頹勢，甚至跌得更低。（視頻截圖）

【明報專訊】HOY TV選秀節目《就是青春》多波折，播映以來因收視0.3點（約1.95萬觀眾）受壓力，又有參賽者確診令節目暫停。上月底變陣，以新錄影廠及改為周一至五晚上10時半的新時段播映，並請玄學家七羽仙在開廠日「旺場」，可惜新景象未能挽低收視頹勢，甚至跌得更低。《明報》獲「CSM媒介研究」的《就是青春》與播映前後的節目收視成績，在新時段首周共播出5集，合共得1點，平均收視為0.2點（約1.3萬觀眾），12月1日最低跌到0.1點（約6500觀眾）。《就是青春》導師陳柏宇對節目收視未如理想，說：「我戥節目組擔心及心痛，大家也付出好多努力，唔抵！」七羽仙在開廠日稱節目有1點收視並不難，不幸言中，5集加埋只有1點。她回覆《明報》稱：「要天時地利人和配合，唔係有師傅加持就飛黃騰達！」

《就是青春》是余詠珊的「好好製作」出品，長時間籌備，據稱製作費達2000萬元，雖然作改動與優化，但對收視無助，「爛攤子」好難執。

一周播5日合共1點 最低0.1點

HOY TV原本周一至五的10時半時間播映韓國健康資訊節目《健康身開始》，收視0.6點（約3.9萬觀眾）；11月28日改播《就是青春》，過去一周，這時段的平均收視為0.2點、0.2點、0.3點、0.1點、0.2點。

查看12月1日HOY TV黃金時間收視，自製節目《一線搜查》1.8點、《一味傍身 世界通行》1.6點、《亞洲TOP TEN台灣篇》1.2點、《日日有頭條》到外購劇《蝕日風暴》2點；10時半緊接播《就是青春》跌至0.1點，接着播的《晚間直播室》0.4點及《娛樂頭條》0.6點，明顯《就是青春》留不住觀眾。

在《就是青春》轉新廠首日，特別邀請七羽仙「加持」。她接受訪問時被問及如何幫節目爭取1點（約6.5萬觀眾）收視，七羽仙稱新廠以木材為主要裝飾，木生火，有助大紅大紫，要1點收視並不難。

「節目少宣傳 對收視影響大」

七羽仙昨日接受《明報》電話訪問，對收視未如理想，她說：「宣傳是最重要，人氣明星也要宣傳，新人更需要宣傳，而節目就是少宣傳，現在有很多選秀節目也有影響。（加持都無用？）我try my best，都要天時地利人和，參加者的才華與觀眾喜愛度，唔係有師傅加持就飛黃騰達。」七羽仙亦提出參賽者欠自信也有影響，但這是互動的，若有更多人關注，參賽者會更有自信。

陳柏宇心痛：大家付出好多努力

陳柏宇為《就是青春》擔任導師，稱沒留意節目收視，知道之前收視麻麻，但沒強烈感覺，因無論收視高低，他也是這樣做，「我的出發點就是想幫參賽者成長，當然如有好收視會更開心。我覺得參賽者也不需以收視為焦點，他們就是好好享受這旅程，學習及爭取經驗，將來要在這圈子發展便懂得調節自己。節目有無人睇就由幕後團隊考究，安排什麼時段播、什麼內容及剪接效果，如何吸引更多觀眾也是他們去考究的。我戥節目組擔心，覺得唔抵，大家付出好多努力，但未得到預期效果，心痛」。

參賽者為低收視不開心

早前《就是青春》參賽者林躍翰、洪韻騏、梁樂童及阮偉倫接受訪問也提及節目低收視，他們坦言有點不開心，參加比賽是想更多觀眾認識，但這不是他們能力範圍控制到的事。

娛樂組