張繼聰工作不斷 默認過肥年 袁澧林否認約Edan睇騷

【明報專訊】張繼聰（阿聰）、袁澧林（Angela）、董安娜及朱栢康前晚出席電影《窄路微塵》首映禮，阿聰老婆謝安琪也到場支持。受訪時，阿聰表示好開心有部溫情作品在聖誕、新年檔推出，陪伴大眾共度佳節，期望票房過1000萬，他說：「我對部戲好有信心，故事不慘情，講3個人在疫情中找到力量行落去，祝大家睇完明年開個靚頭。（若票房理想怎答謝觀眾？）不用我，交畀Angela啦。」

性感現身的Angela爆阿聰最近忙拍戲及廣告，連電影宣傳也要度期。阿聰默認過肥年，他笑說：「感恩！惜福！我都會盡量抽時間去戲院謝票，也有包場請親友睇戲。」提起Angela與緋聞男友呂爵安（Edan）早前同場欣賞阿聰演唱會，疑戀情浮面。Angela否認道：「我們分開去，無約，大家是普通朋友。」阿聰即幫忙解圍，自認邀請兩人睇騷。問Angela可有邀請Edan來睇戲？她說：「我無叫佢，不過愈多人睇愈好，佢喜歡睇就睇啦。」阿聰笑言做代表呼籲Edan入場支持。

該片在多個影展及優先場皆獲好評，阿聰戥Angela得到獎項提名和觀眾認同高興。Angela表示能當電影女主角，全靠阿聰推薦試鏡，「多謝阿聰，沒想過電影公司叫我試鏡兩次就起用我」。阿聰笑言要向Angela提供銀行戶口號碼，希望收到對方過戶數十萬元以表謝意，「Angela的角色不易演，她好勤力、演得好好，證明這行沒有懷才不遇」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳