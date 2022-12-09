馮德倫出「無間猿」謀再掀《無間道》熱潮 劉偉強回首若票房仆直轉行揸的士

【明報專訊】馮德倫將劉偉強和麥兆輝聯合執導，梁朝偉、劉德華、黃秋生和曾志偉主演的電影《無間道》進軍Web 3.0，讓年輕一代認識這部經典之作，並推出「無間猿」系列數位收藏品，首件收藏品昨日贈予劉偉強。今年是《無間道》上映20周年，本月12日重映《無》片三部曲，劉偉強回想當年拍攝第一集，因電影市道疲弱，又有很多導演拍過卧底片而不被看好，所以跟麥兆輝說：「套戲唔收得，我們就要轉行揸的士。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

馮德倫熱愛Web 3.0和區塊鏈技術，認為電影產業與Web 3.0可相輔相成，創造更大的想像及發揮空間，他與寰亞傳媒集團及web 3創投集團Everest Ventures Group合作，成立Grid6工作室，以經典電影《無間道》為項目的故事藍本，帶入Web 3.0世界，既是延續經典，同時賦予電影新生命，並推出「無間猿」系列的數位收藏品。

考慮原班人馬拍新戲

馮德倫聯同劉偉強接受訪問，即場送劉偉強一個特別版數位收藏品，劉偉強說：「我不識NFT，但知道會有錢賺，所以我會好好收藏。」馮德倫表示相信可以賺錢，因為這系列都是一盤生意，並說：「《無間道》是經典，不可觸碰，所以用另一方式讓年輕人融入《無間道》世界，延續電影卧底、間諜的氣氛，讓新一代知道此片當年的風靡程度。」

今年是電影《無間道》上映20周年，本月12日起上映4K修復版，劉偉強覺得時間過得很快，轉眼已20年，安排在12月12日重映，因為是當年的上映日期。問他會否原班人馬再拍一部電影？他說：「這個提議不錯，可以考慮。不過不會拍第四集，要拍另一個題材。」

馮德倫教玩NFT

很多觀眾喜歡《無間道》第一集，劉偉強則喜歡第二集，「其實拍第一集時不被睇好，因為之前都有很多導演拍過卧底片，我都拍過兩部，加上當時的環境很艱難，一年拍得4部戲，我又剛成立新公司，連裝修費都沒有，要自己動手，可謂家徒四壁，要咬緊牙關去做，唔係唔衰得，而係唔死得。我跟麥兆輝講如果部片唔收得，我們就要轉行揸的士。在這種氣氛下，台前幕後和演員更加加把勁，所以出來才有這效果，是好神奇」。

劉偉強自認old school，不識玩NFT，在旁的馮德倫向他講解，「就好似電影菲林拍攝轉數碼，只要接觸過就會識玩」。劉偉強笑說：「我現在玩番菲林相機，不過都有意嘗試用手機拍片。」