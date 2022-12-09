15歲隻身外闖追音樂夢 黃洛妍街頭賣唱掙生活費

【明報專訊】《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）在參選時，情緒穩定很少哭，予人感覺囂張、冷傲。在鏡頭前裝酷的她解釋，「大家不知我的往事才有誤解，希望往後有更多機會，讓大家認識我，從而知道我的性格」。Janees表現淡定和理性，全因12歲已在世界各地舞台演奏小提琴；15歲隻身遠赴奧地利維也納讀書，當時答應家人會照顧好自己，當時找了在網上翻譯和秘書工作掙屋租。她憶述17歲時因簽證問題想前往倫敦辦理，但出了問題，身上現金不多，最後在街頭唱歌掙生活費，當時感覺無助又孤獨，擾攘半年，最終仍是要回港辦手續。

期望跟張學友合唱

25歲的Janees在外身經百戰，所以面對比賽，不顫抖亦不流淚，反而充當開心果角色，做個好榜樣。她說：「好開心有機會在比賽中唱到《溝渠暢泳》及《情深說話未曾講》，發揮到自己歌聲和嘗試跳舞。」Janees期望將來可以跟「歌神」張學友合唱，以及與知名音樂人舒文、譚國政和徐浩合作，笑稱雖然是90後，但去卡拉OK，喜歡點唱七八十年代的歌曲，包括張德蘭、梅艷芳和陳慧嫻的歌。

說到敗給16歲的任暟晴，Janees稱對成敗得失看得開，因為很多事情非自己能掌控，最重要將水準表演出來，跟大家分享音樂，只怕家人和朋友為她落敗而失望。很多人都覺得她身材比較圓潤，但無意減磅收身，Janees說：「不想大家覺得瘦就是美，想讓其他人知道，健康和開心才是最重要，要懂得欣賞自己。」

記者：鍾一虹