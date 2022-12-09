《財閥家的小兒子》新加坡直擊訪問 37歲宋仲基認老 懷念香港蘭桂坊

宋仲基最喜歡《財閥家的小兒子》第8集的婚禮場面，他跟李聖旻展開一場心理暗戰。

【明報專訊】韓國有線頻道JTBC劇集《財閥家的小兒子》叫好叫座，男主角宋仲基前日到新加坡出席大型記者會，並接受亞洲傳媒訪問。他在劇中分飾兩角，遭謀殺後重生，展開復仇行動。現年37歲的基哥自嘲「老了」，開拍前一度懷疑自己能否勝任大學生角色；他又重提2018年來港主持MAMA頒獎禮一事，笑言「很懷念蘭桂坊」。

記者：蘇珮欣

《財閥家的小兒子》講述宋仲基被誣陷偷走財團的秘密資金，繼而遭財閥家族殺害，他死後離奇重生，更變成家族之子，伺機報仇。香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看。宋仲基為劇集造勢，日前到新加坡宣傳，接受亞洲傳媒訪問。

凍齡靠做運動飲蘋果汁

宋仲基接受本報訪問前，先出席記者會，再與新加坡傳媒見面，輪到香港記者訪問時，他依然精神奕奕，心情亦相當愉快，逐一握手問好，更主動幫記者擺好錄音機。訪問開始前，他與記者閒談，坦言很久沒去香港，多得記者提醒，他才想起2018年來港主持MAMA頒獎禮，隨即自爆很想念蘭桂坊，有說有笑氣氛融洽。

對於角色死而復生，繼而展開爭產和復仇，宋仲基表示現實中絕不想發生類似情况，因他討厭家人為了金錢而吵架。又謂入行多年，想演角色都幾乎做過，「愛情、科幻、狼少年，我想做的角色都做齊了，現時最想演繹一些比較沉重的角色，新片《禍亂》亦已現實這個夢想」。

談到劇中扮演19歲大學生，網民大讚毫無違和感，現年37歲的宋仲基表示，感謝母親的優良基因，笑言母親皮膚好，讓他遺傳了白滑肌膚，說罷忽然感嘆：「我現在老了，當初曾自問能否演好這角色？畢竟實際年齡跟角色相差近廿歲，但因自己實在很喜歡這劇本，才下定決心作出挑戰。我保持年輕的秘訣，就是心境樂觀，每日飲蘋果汁及做運動。」

與李聖旻少談演技多講高球

宋仲基畢業於韓國成均館大學，而他在劇中飾演陳導俊則以校內第一名成績考入韓國最高學府首爾大學，他坦言羨慕，因他當年也曾報讀首爾大學，可惜未能考上。接着他分析自己與陳導俊的大學生活異同，笑言兩者同樣靚仔，亦是校園人氣王，但他毋須報仇，也不愛投資買股票。

宋仲基多次提及渴望跟《未生》男星李聖旻合作，後者在新劇扮演集團會長，亦是陳導俊的祖父。二人拍劇期間，甚少談論劇情，「我們興趣相同，都喜歡打高爾夫球，有時候討論球賽或運動員，反而不談演技，因為我們互相信任，記得有次在片場，我問他對角色的感情如何表達，他只說放鬆心情去演就可以了」。

有記者追問他跟李聖旻的球技誰優誰劣？宋仲基不假思索便答「李聖旻打得比我好」，果然尊重前輩。他又提到喜歡跟李聖旻做對手戲，尤其喜歡第8集拍攝婚禮大合照時，二人互不認輸的心理戰。