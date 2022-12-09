【開箱】《第三人稱復仇》 校園暴力何時了 以暴易暴是正途？

【明報專訊】校園暴力歪風盛行，近年成為韓劇熱門題材，影視串流平台Disney+與wavve分別推出新劇《第三人稱復仇》與《弱美男英雄》，同樣起用年輕演員，前者由《殭屍校園》羅門及《會讀心術的那小子》申叡恩擔綱，後者有《遠看是蔚藍的天空》朴志訓、《二十五，二十一》崔顯旭及《紅天機》洪慶合演，劇中主角亦不再捱打，勇於反抗施暴者，成為網絡熱話。

雙胞胎妹為亡兄報仇

11月9日首播的《第三人稱復仇》，由《看見味道的少女》李熙明編劇，《再次相遇的世界》金有珍執導，故事源於高中生玉燦圭（姜律飾）在校園墮樓身亡，警察與校方都認定他是自殺，死者的雙胞妹妹玉燦美（辛叡恩飾）卻認為另有內情，為了找出殺害哥哥的兇手，為兄報仇，於是轉校成為插班生。

玉燦美遇上同班同學兼首個發現其兄墮樓的學生池秀憲（羅門飾），後者擅長拳擊，是校內「代理復仇者」，收錢懲戒校園惡霸。玉燦美為了調查真相，也成為校園暴力的受害者，身為槍擊運動員的她，絕不向校園暴力低頭。

《第三人稱復仇》全劇12集，每逢周三更新兩集，至今已有8集上架。究竟誰是殺害玉燦圭的兇手，暫時仍是個謎，劇中穿插許多角色，藉以混淆視聽，例如劇情指池秀憲患有腦癌，會突然變得暴力，似是暗示他可能錯手殺死玉燦圭；其後又指「富二代」石載範（徐志焄飾）因發生某事情而失憶，忘記與玉燦圭曾屬好友，失憶原因可能與玉燦圭墮樓有關；還有石載範身邊的優異生奇伍成（蔡相宇飾），表面上和藹可親，私下經常闖禍，並暗中操控同學之間的感情。

《第》劇故事新鮮有趣，角色設定與拍攝手法卻成敗筆。女主角玉燦美為徹查真相而轉校，對同學隱瞞與死者是兄妹關係，卻四出打探胞兄的過去，行徑古怪，自然惹來「真兇」暗中對付。玉燦美表面看似強悍，卻依賴池秀憲拯救，還堅信他不是真兇，這不是「主角光環」嗎？賴池秀患上絕症，媽媽亦長期住院，玉燦美兄仇未報，兩人還有心情搞曖昧。另一方面，玉燦圭的角色設定，彷彿是個雙面人，透過回憶片段及同學陳述，他既是校園暴力者，亦會出手拯救被欺凌同學，究竟他是死有餘辜？抑或另有內情？期望結局有個合理交代。

高材生以知識當武器

反觀全劇只有8集的《弱美男英雄》，集中火力講述一個勢弱學生，如何對抗校園暴力。此劇改編自同名網漫，由《D.P：逃兵追緝令》韓峻熹導演擔任監製，獨立電影《惡徒出現》劉秀敏執導，故事講述身材瘦弱且個性孤僻，卻是全校考第一名的男生延時恩（朴志訓飾），無端遭校內惡霸欺凌，延時恩利用豐富知識，加上敏銳觀察力，甚至透過心理戰來對抗施暴者，加上擅長拳擊的安秀浩（崔顯旭飾）和有義氣的「富二代」吳範錫（洪慶飾），三人合力對付壞蛋。

《弱》劇引人入勝之處，在於延時恩如何利用知識作為反抗的「武器」，例如計準角度擲出書本，直擊敵人頭部，讓人看得過癮，而且動作場面頗多，三子對付班中壞蛋，再對付校內惡霸，繼而挑戰黑社會，節奏明快。

劇情提到3位主角的家庭背景，延時恩自小父母離異，他跟隨父親生活，但為生計長期離家，令他的童年在孤獨中度過，形成不近人情的個性；吳範錫原是孤兒，後被議員收養，他渴愛被愛與關注，養父卻無法給予，甚至當他是發洩對象，直至認識延時恩與安秀浩後，終於獲得友情，卻因離家出走少女小英（李妍飾）出現，令吳範錫誤以為自己被遺棄，於是誤入歧途，反過來傷害好友。

劇中主角均演得出色，尤其是扮演延時恩的朴志訓，童星出身的他，曾是限定男團Wanna One成員，新劇扮演個性陰暗、厭世、生無可戀的高中生，完全擺脫平時的可愛形象，尤其是最後一幕，他為替重傷昏迷的安秀浩報仇，怒打校園暴力者，唯獨對吳範錫留手，他在學校走廊悲憤怒吼一幕，讓人感受到他的無奈與絕望。