Nick Carter被控性侵未成年自閉女歌迷

自稱在2001年遭Nick Carter（圓圖）性侵的Shannon Ruth，前日在律師陪同開記者會。

【明報專訊】美國男子組合Backstreet Boys（BSB）的42歲成員Nick Carter都算禍不單行，胞弟Aaron Carter剛於上月猝逝，前日又遭女歌迷入稟控告性侵，原告人是患有自閉症與腦麻痺的39歲女子Shannon Ruth，她在律師Mark J. Boskovich陪同下舉行記者會，憶述2001年2月到華盛頓欣賞BSB演唱會後，獲Nick邀請到休息巴士見面，當年只有17歲的她喝下含有酒精的飲品，Nick即露出狼相，把女方性侵，更令她感染性病。

原告律師表示，除了Shannon之外，還有另外3名不欲公開真實姓名的受害者，將會聯合起訴Nick Carter。後者發言人隨即發表聲明，批評Shannon在過去幾年一直作出虛假陳述，而且指控內容不斷改變，相信任何人都不會被這種精心策劃的騙案，以及機會主義至上的律師愚弄。

Nick Carter已非首次被控性侵，2017年女歌手Melissa Schuman亦曾入稟，指控Nick在2003年強姦她，洛杉磯地方檢察官在2018年宣布不會作出起訴，原因是根據當地法例，案件已過追溯期。

受到性侵指控影響，美國廣播公司本月14日播放BSB特備節目《A Very Backstreet Holiday》，藉以宣傳他們的聖誕專輯《A Very Backstreet Christmas》，電視台昨日宣布抽起不播。