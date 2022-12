next

【明報專訊】金像導演占士金馬倫(James Cameron)新片《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),本月16日在美國與內地同步開畫,香港提早一天上映。據內地媒體報道,《阿凡達2》內地預售票房理想,昨日已突破5000萬人民幣,成為今年最快紀錄。《阿凡達2》中文版請來章子怡、黃軒、孫儷及鄧超配音。

占士金馬倫最近接受美媒訪問,談到新片特技,他承認超級英雄片推動行業發展有功,把有才華的幕後精英匯聚一起,但他強調《阿凡達2》團隊製作的電腦特技,比任何超級英雄片都要優勝,他說:「我的團隊是最好的,魁隆(《復仇者聯盟》)差太遠了吧。」

占士金馬倫昨日率領新角森禾霍頓(Sam Worthington)、素兒莎丹娜(Zoe Saldana)及薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)等參加韓國宣傳之旅。在首爾記者會上,占士金馬倫透露堅持片長192分鐘的原因:「大家可以把它當是一本長篇小說,好的東西當然愈長愈好。」