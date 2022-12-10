【開箱】《星期三》 愛登士家庭的真正話事人

【明報專訊】《朱古力獎門人》鬼才導演添布頓（Tim Burton）監製兼執導《愛登士家庭》外傳劇集《星期三》（Wednesday），上月23日在影視串流平台Netflix上架，首5日錄得3.41億觀看時數，取代《怪奇物語4》成為Netflix歷來首周最高收視英語節目。故事以《奪命狂呼》珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）扮演愛登士家庭小女兒「星期三」為主角，她跟拍檔「小手」一同偵破離奇命案，不單為父親高魔子洗脫殺人嫌疑，亦令她就讀的奈落學院逃過滅門一劫。

怪物雲集奈落學院

《愛登士家庭》改編自同名漫畫，早在1964年已翻拍成電視劇，風格較為滑稽，跟1990年代以後推出的電影及動畫版本，主攻黑色幽默，有着明顯分野。至於添布頓的《星期三》貫徹其暗黑格調，現年20歲的珍娜奧蒂嘉飾演主角星期三，擁有反社會人格和預知未來能力，原本就讀南西雷根高中，後因不滿同學欺凌其弟帕斯利，出手報復幾乎搞出人命，只好退學以息眾怒，飾演其父母高魔子和魔帝女的《毒網》路易斯古斯曼（Luis Guzman）與《芝加哥》嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）無計可施下，唯有把女兒送入當年二人定情之處——奈落學院。

奈落學院因此成為《星期三》的主要場景，究竟這間寄宿學校有何特別？根據星期三的室友依妮介紹，位於傑利可鎮的奈落學院專供奇人異士，或者正常人眼中的怪胎入讀，校內學生全屬吸血鬼、狼人、海怪或蛇髮妖魔的後裔。星期三對他們之間的明爭暗鬥不感興趣，反而校園隱藏不可告人的秘密，才勾起她的好奇心。

化身神探偵破奇案

首集講述森林發生連環殺人案，當地警長認定是奈落學院的怪物所為；另一方面，原本打算逃學的星期三，目擊怪物殘殺同學羅文，而他死前曾預言星期三將會毀滅學院，此言令她相當介懷，決心查明真相，證明自己是學院救星而非毀滅者。

星期三根據線索，在學院的秘密組織龍葵社內發現珍藏書刊，內頁竟然出現星期三跟「朝聖者」克拉史東對決的畫像，原來事件跟愛登士家庭的祖先古蒂女巫有關；其間加插星期三父親當年捲入校內一宗意外殺人事件，死者是迷戀其母的蓋茲家族兒子，為了證明老父清白，她須徹查森林怪物、蓋茲家族、奈落學院，以及愛登士家庭之間，有何千絲萬縷關係。

正當星期三苦無頭緒之際，《大鈍裁者》佛烈亞米遜（Fred Armisen）扮演費斯特叔叔終於在第7集登場，成為她破案的助力，最終發現蓋茲家族幼女蘿芮詐死多年，改頭換面藏身傑利可鎮，就是伺機向當年殺死其兄的兇手，以及包庇犯人的鎮長、法醫、奈落學院及星期三父母報仇。

珍娜奧蒂嘉表現佳

《星期三》精彩之處，並非在破案過程，而是珍娜奧蒂嘉的出色表現，她的對白尖酸刻薄，充滿英式諷刺趣味；雖然木無表情，但配合歌德式化妝，以及全身黑白造型，可謂絕配。她只對費斯特叔叔流露罕見笑容，亦只為「小手」瀕死而幾乎落淚，這兩場戲足以成為全劇最令人難忘的經典場面。當然，她參加校園舞會一幕，親自為角色編排的騎呢舞步，「驚艷」程度亦可媲美《危險人物》的奧瑪花曼（Uma Thurman）。

「小手」是《愛登士家庭》經典角色，新版本請來魔術師Victor Dorobantu出「手」相助，因他的手指靈活，能夠做出各種敏捷且高難度動作，就算沒有對白，亦能清楚表達不同意思和情緒，表現相當搶鏡。至於曾在電影版《愛登士家庭》扮演星期三的姬絲汀娜麗芝（Christina Ricci），新劇飾演珍娜奧蒂嘉的老師桑溪，難得新舊星期三同場，當然留有後着，看到結局自有分曉。

《星期三》叫好叫座，隨即宣布開拍第2季，從今季結局後的彩蛋片段可見，森林怪物有望再次登場，網民亦期望愛登士家庭成員的參與度能夠提高，尤其是高魔子和魔帝女的戲分，絕對可以跟女兒分庭抗禮。