科幻電影《天梯》片段曝光 古天樂獲校長感謝宣揚環保信息

【明報專訊】古天樂（古仔）、劉青雲、姜皓文等昨晚到中環出席電影《明日戰記》放映會。古仔表示該片成為香港票房首部突破8300萬的亞洲電影，加上最近在Netflix上架反應好，所以拉隊到戶外答謝觀眾支持。他說這部戲只是開始，答應大家未來做得更好，並帶來下一部科幻電影《天梯》的測試片首次曝光，希望大家繼續支持。片中古仔置身太空船艙外，被機械人偷襲，繼而在太空打到飛起。

劉青雲提議搞「明日再唱」演唱會

古仔提到每次入戲院謝票，見到過半觀眾都是小朋友，年紀最小得兩三歲，近日還收到一名校長來信，感謝該片宣揚環保信息，作為教育下一代的素材，「該校長叫我們畀心機。部戲內容講世界有病毒、戰爭及氣候變化，沒想到現在所有事都發生，不要以為科技片不關自己事，所以好多老師和家長帶小朋友睇戲，教他們愛惜地球」。青雲感到勵志，「拍戲多年，未試過那麼正面、純潔，好多小朋友都入場睇，還可以傳遞環保信息，是我想像不到，香港電影就是好奇怪的事，環保電影一樣有觀眾、有市場，只不過以科幻包裝」。古仔平時經常坐車經過中環，但是首度踏足戶外影院體驗。青雲提議下次搞「明日再唱」演唱會，古仔笑說：「明日先諗。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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