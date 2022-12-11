邱鋒澤中環海濱演出 呂爵安驚喜現身合唱

【明報專訊】台灣組合「五堅情」團長邱鋒澤、陳柏宇及黃妍等昨日演出於中環海濱活動空間舉行的《UNIK ASIA FESTIVAL 2022》。當邱鋒澤現身舞台獻唱時，全場逾千歌迷即瘋狂尖叫，並湧到台邊欣賞。邱鋒澤唱完第一首歌扮離場說：「謝謝大家，我們下次見。」接着再唱出多首歌，稱好開心首次來港表演，幸運天氣放晴，見到粉絲美麗的臉和笑容，又讚維港很漂亮像明信片。他更施冧功，唱生日歌給本月生日的粉絲聽。

邱鋒澤之後與MIRROR成員呂爵安（Edan）隔空合唱《一表人才》，其間Edan突然現身，兩人首度同台合唱，令邱鋒澤大叫感動及心情複雜，「Edan說會穿鞋墊，會比我高，所以我也有穿鞋墊，看起來很夾」。他希望將來再與Edan在音樂上合作。Edan讚邱鋒澤是唱廣東歌的天才，彼此雖然第一次見面，但感覺好神奇、好熟悉。最後他們再合唱《天黑請閉眼》，Edan說：「是我要求，我實在太喜歡這首歌。」

陳柏宇：女兒是我最大粉絲

陳柏宇女兒陳羿辰（Abigail）由友人抱着在台下捧場，陳柏宇唱歌時見到女兒開心揮手，即跟觀眾說：「Abigail來捧場，在台上她是我最大粉絲，落台則是媽媽最大粉絲。」他還宣布明年2月開演唱會，詳情稍後公布。MIRROR另外兩名成員柳應廷（Jer）與李駿傑（Jeremy）昨晚壓軸演出，Jeremy的應援車下午已停泊在場外，吸引不少粉絲打卡。

記者：柯美