處女演唱會勁歌熱舞 全場勁High 譚嘉儀感激家人支持爆喊

【明報專訊】34歲譚嘉儀11年前參加無綫歌唱比賽《超級巨聲3》入行，前晚於麥花臣場館舉行處女騷《Eyes On Me演唱會2022》，家人及圈中好友關心妍、鄭俊弘、劉威煌及湯洛雯等到場支持。

冼靖峰成密接者無緣任嘉賓

譚嘉儀穿吊帶背心配窄身長褲出場，以連串快歌熱身，配合誘人舞姿，令台下歌迷尖叫。她透露本來邀請冼靖峰擔任嘉賓，但對方未能出席。冼靖峰拍片解釋因日前有家人確診新冠病毒，他未有中招，但成為密切接觸者不能到場，希望下次有機會再跟譚嘉儀公開演繹《不散》合唱版。連詩雅義氣相助任嘉賓，跟譚嘉儀合唱《飄流教室》，兩人在台上擁抱又拖手。

譚嘉儀自爆6年前發展停滯不前，將demo寄去唱片公司自薦，可惜反應差，曾一度想放棄，收埋自己不想再唱歌，但最終還是堅持，她自彈自唱《Lonely》表達當時心情。之後提起家人，她忍不住爆喊，「每次出騷，全家人包括哥哥、家姐、姐夫都很支持我，媽咪更帶燈牌到場，是超級粉絲。雖然爸爸已上了天家，但希望他知道我開演唱會，會為我感驕傲」。演唱會尾段，她再跟舞蹈員跳勁舞，帶動全場觀眾起身跳舞，氣氛熱鬧。

盼明年再開演唱會

譚嘉儀完騷後受訪，稱演唱會受疫情影響，由原定今年1月延期至前晚舉行，慶幸順利完成人生第一個演唱會，感動和興奮，多謝家人親友和圈中好友捧場。她嫌唱一場未夠喉，盼明年有機會再開。會否挑戰更大場地？她說沒所謂，最重要有機會跟粉絲見面。她透露騷前節食減了近10磅，現時體重得80幾磅，目前最想食蛋糕。

記者：林蘊兒