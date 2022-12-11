《正義迴廊》導演送「彩蛋」吸票房 楊偉倫打籃球靠魅力 唔怕與鏡仔比較

【明報專訊】何爵天執導、楊偉倫與麥沛東主演的電影《正義迴廊》贏口碑及票房，上映40多天，票房衝破3500萬，並成為網上平台熱搜榜冠軍。前晚台前幕後舉行慶功宴，何爵天表示原本想有2000萬票房，可以回本已好好，沒想到去到3500萬。他透露還有片可以做「彩蛋」，每多1000萬票房便放一條，希望愈多愈好。他稱可原班人馬拍校園喜劇，亦想拍有關籃球的題材。楊偉倫笑言如演籃球員不怕跟MIRROR成員（鏡仔）比較，他是靠魅力。

導演何爵天前晚聯同楊偉倫、麥沛東、邵仲衡及鄧月平等出席《正義迴廊》慶功宴。何爵天表示原本想有2000萬票房夠回本已好好，現在去到3500萬當然開心，感謝各界支持，該片已於美加上映，希望能去到更遠的地方。

何爵天盼票房衝上4000萬

何爵天說：「票房愈多愈好，去到4000萬或更高，我還有很多片可以做『彩蛋』，每多1000萬票房就放一條，去到1億票房都無問題。」楊偉倫笑說：「去到1億，導演會放條穿過的泳褲做彩蛋片。」問麥沛東可覺得捱出頭？他說：「對我來講只是一個起步，想參演多些電影和電視劇。」

想原班人馬拍籃球題材電影

何爵天透露執導的新片《死屍死時四十四》將於明年上映，同樣由楊偉倫擔演，麥沛東客串一角。雖然《正義迴廊》成功令他有壓力，但對票房亦有信心，「我們下次再合作可能會拍校園喜劇，其實我好想拍籃球題材的電影」。楊偉倫說：「今次演29歲，別人都話『掹掹緊』，其實我拍這部戲都有打籃球，一直想導演放片出來，給大家見到我打得有幾好。細個時都受《男兒當入樽》影響，本身都打籃球，綽號『土瓜灣艾佛遜』，好犀利㗎。」演籃球員不怕被拿來與MIRROR成員比較？他說：「無得比較，他們真的靠球技，但我是靠魅力。」

楊偉倫不介意麥沛東成焦點

楊偉倫日前接受商台梁泰來節目訪問，他表示首當電影男主角面對的困難，不止是壓力及角色沉重，是要分析代入角色的內心世界，十分困難，其次是要講德文，靠死背爛背。片中跟裸女演三級牀戲，他說：「真的不是艷福，好緊張，不是外間想像的high。記得拍之前超緊張，問導演想怎拍，那時只想準確些、快些完成，不想拍太多次，那一刻我只有尷尬。」他推薦麥沛東拍《正義迴廊》，對方奪香港國際電影節「新秀電影競賽（華語）最佳男主角」。楊偉倫說：「我熟悉麥沛東，知道他做到，故推薦他演出，對我也有好處，因有個熟悉及相信的對手，對我有幫助。其實拍攝時已知他會跑出，沒介意焦點在他身上，我又不是完全無（讚美），他付出有回報。」

記者：林祖傑