阿Sa打麻將唔預男友石恆聰 關智斌輸多贏少不會傷感情

【明報專訊】蔡卓妍（阿Sa）、關智斌（Kenny）、鄭欣宜、魏浚笙及林愷鈴等前晚以型格打扮出席時裝品牌酒會。阿Sa與Kenny老友鬼鬼常約見面，返內地工作也住同一幢大廈，笑指似住青年宿舍。Kenny透露常與阿Sa打麻將，她牌品好、手氣亦好，常贏牌。阿Sa說：「我是好運加技術。不過他們打麻將數目好大，嫌我打台灣牌上落太細，被阿嬌（鍾欣潼）周圍『唱』我，唯有打大少少遷就，大家都是塘水滾塘魚。」Kenny埋怨常輸錢給阿Sa，笑說不開心鬧情緒，但不會傷感情。阿Sa稱男友石恆聰的家族開麻將館，但只打廣東牌，所以不會一齊玩，她說：「阿嬌打得最大，容祖兒沒耐性，不喜歡打牌，遇三缺一就拉司機和助手一齊玩。近聖誕節，有朋友提議搞麻將王大賽。」

張敬軒將開演唱會，Kenny沒獲邀任嘉賓，但會捧場。談到他的舊拍檔張致恆再傳離婚，阿Sa表示好少留意對方新聞，只希望全部人都好，最重要是小朋友。她說大家一場朋友，希望對方生生性性。Kenny亦表認同。

欣宜想與盧瀚霆合作拍戲

鄭欣宜明年3月再開紅館演唱會，心情興奮，稱並非上次演唱會Part 2，製作不惜工本，但求做到最好。相隔9個月再踏紅館，她自覺很瘋癲。至於嘉賓名單，欣宜未透露有否邀請「老公」盧瀚霆（Anson Lo），自稱有很多老公，「我有很多想法，他們可以繼續惜我，因不會嫌多。知Anson Lo新劇播出，但未有時間追看。（不掛住「老公」？ ）不如問他有否掛住我。如果有好劇本和角色，也希望一齊合作，不一定演情侶或夫妻，可以我做老闆娘，Anson Lo是下屬，最緊要角色開心和有新鮮感」。

記者：林蘊兒