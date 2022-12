坂本龍一「最後」演奏會 精選電影音樂 3萬人線上觀看

next

【明報專訊】日本殿堂級音樂人坂本龍一,去年初宣布患直腸癌,同年10月因癌細胞擴散至肺部,兩度接受手術。今年6月他受訪時透露,癌症已至末期,體力大不如前。現年70歲的坂本龍一對音樂的熱情不減,昨日在網上播出預錄的鋼琴演奏會《Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022》,吸引3萬觀衆在線收看。

文:蘇珮欣

坂本龍一早前表示自己已沒足夠體力舉行演奏會,只能以錄製方式演出,還坦言這次演出可能是他人生最後一次。坂本龍一今年9月中邀請荷李活專業團隊,在東京NHK電視台「509工作室」,錄製約60分鐘演奏會。

這次網上演奏會是坂本龍一久違兩年的個人演出,同時在全球30多個國家及地區播放,票價為30美元(約234港元)。演奏會昨日上午首度播出,坂本龍一合共演奏13首歌曲,吸引3萬觀眾在線觀看。

演奏會以黑白畫面製作,坂本龍一傾力演奏多首著名電影音樂,如《戰場上的快樂聖誕》主題曲《Merry Christmas Mr. Lawrence》、《小活佛》的《Improvisation on Little Buddha Theme》、《末代皇帝溥儀》主題曲《The Last Emperor》,坂本龍一曾憑《末》片拿下奧斯卡最佳配樂;他還演奏了電子樂隊Yellow Magic Orchestra(YMO)時期的《東風》,以及另一電影《篇篇情意結》的音樂《The Wuthering Heights》等。

明年推出新專輯

坂本龍一在演奏期間沒有發言,直至演奏會結束,他才開腔,「大家看得開心嗎?這次演出中,有許多歌曲是第一次以鋼琴獨奏的方式演繹,編曲及選曲都思考了許多,全部都是慎重挑選,對我而言有一種來到了新境界的感覺」。演奏會合共有4次線上直播,不少粉絲在社交媒體留言大讚演奏會感人。

坂本龍一明年1月17日71歲生日當天會推出全新專輯《12》,除了是他睽違6年的新作,亦收錄他抗癌年半以來,像日記一樣的12首歌曲。