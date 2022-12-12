Travis Japan訪港恨遊彌敦道食田雞

【明報專訊】日本尊尼事務所男團Travis Japan近日來港演出UNIK亞洲音樂節，7名成員川島如惠留、七五三掛龍也、松倉海斗、宮近海斗、吉澤閑也、松田元太、中村海人日前接受本地傳媒訪問。對於首次來港，7子心情興奮，稱香港美麗的景色讓他們充滿力量；其中松倉表示最想到訪旺角彌敦道影街道佈滿霓虹燈的照片，還想拍下在街頭表演新歌《Just Dance》的片段，之後再上傳社交媒體。松田表示聞說香港的田雞飯很出名，所以想品嘗一下。松倉聞言即稱怕吃田雞，笑言負責與田雞共舞就夠了。

Travis Japan早前參加美國才藝比賽節目《全美一叮》成為熱話，7子稱參賽時讓他們想起初出道踏上舞台的一刻。《全美一叮》評判向來嚴厲，7子稱有機會演出已很開心，任何負評都會接受，宮近海斗說：「我們只想讓觀眾開心，過程中學到很多，希望將來能重返《全美一叮》當表演嘉賓」。據悉Travis Japan同門師兄少年隊38年前也曾在美國演出，Travis Japan透露收到前輩東山紀之的信息鼓勵，十分開心。

Travis Japan成軍10年，但10月底才推出首支單曲。川島如惠留表示，每個組合都有值得學習之處，希望Travis Japan成為世界知名組合；松田元太說：「想成為大家不可或缺的組合。」七五三掛龍也希望粉絲不論開心與難過，也想聽他們的歌。

記者：蘇珮欣