《上流落水狗》橫掃歐洲電影4獎

【明報專訊】《方寸見人心》瑞典導演魯賓奧士蘭（Ruben Ostlund）新片《上流落水狗》（Triangle of Sadness），繼今年在康城影展贏得最高榮譽金棕櫚獎後，前日（10日）在冰島首都雷克雅未克舉行頒獎禮的歐洲電影獎，再下一城，橫掃最佳電影、導演、劇本及男主角合共4獎，成為大贏家。《上》片講述模特兒情侶應邀當KOL免費登上豪華郵輪，眼界大開，被同船的超級富豪帶進奢華上流生活。正當眾人享受由船長主持的豪華晚宴，一場暴風雨突然襲來，一幕幕搞笑又荒誕的場面不斷上演。

講述奧地利女王故事的《Corsage》，女主角維琪加利斯（Vicky Krieps）封后，不過她未能親身到場領獎，透過視像致謝，稱要把獎項獻給所有需要被看見及被聆聽的女性。全晚最感人時刻，則是《烏都殘垣》贏得最佳紀錄片，由於導演科維達拉維丘斯（Mantas Kvedaravicius）在頓巴斯拍攝此片期間被俘虜殺害，獎項由其女兒Teja代領。最搞笑的時刻則是《絕頂好腦細》贏得最佳喜劇，監製Jaume Roures領獎時嚴肅道：「多謝得此獎，但《絕頂好腦細》是戲劇，並非喜劇。」《絕》片導演費南多里昂狄阿拉諾（Fernando Leon de Aranoa）笑言，「你們也許把歐洲喜劇獎頒給這裏最嚴肅的人」。