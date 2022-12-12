【開箱】從《西部世界》到《邊緣世界》 路蘭夫婦另闢科幻新戰場

【明報專訊】《天能》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）胞弟祖拿芬（Jonathan Nolan）和太太麗莎采兒（Lisa Joy），憑劇集《西部世界》（Westworld）闖出名堂，可惜今年播出第4季後，隨着收視每况愈下及縮減開支，落得結局未完便第5季開拍無望的下場。不過路蘭夫婦的粉絲不用擔心，兩人早已跟另一串流平台亞馬遜Prime Video合作，新劇《邊緣世界》（The Peripheral）今年10月21日上架，本月2日剛播出第8集首季結局。

虛擬遊戲如同時光機

《邊緣世界》講述2032年的美國小鎮，Burton與妹妹Flynne照顧患有重病的母親，兩人卻沒錢亦無藥物。Burton受聘來自哥倫比亞的公司試玩高端虛擬實景（VR）遊戲，知道Flynne比自己是更有天分玩家，所以邀請她埋位，怎料為家人招來殺身之禍。Flynne亦漸漸發現這個VR遊戲更像穿梭時光機，遠在2099年的世界，曾帶領她的化身執行任務的Aelita忽然失蹤，跟她有特殊關係的Wilf請求Flynne參與尋找Aelita的工作，並得到俄羅斯富商Lev提供藥物給其母治病，作為回報。

《邊緣世界》找來《橫財3分驚》施葛史密夫（Scott Smith）擔任編劇，並改編美國科幻作家威廉吉布森（William Gibson）的同名小說，威廉部分作品亦曾搬上大銀幕，包括奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《非常任務》，又為個別《X檔案》故事撰寫劇本。《邊》劇陣容亦不弱，童星出身的《勁揪俠》女星嘉兒莫蕊兹（Chloe Grace Moretz）扮演Flynne，曾演出《變形金剛：殲滅世紀》的積雷諾（Jack Reynor）扮演Flynne的哥哥Burton。另外，在《哈利波特》電影系列飾演「張秋」的梁佩詩（Katie Leung）、《白宮淪陷 2: 倫敦淪陷》莎樂萊利（Charlotte Riley）、《曼克頓封暴》加利卡爾（Gary Carr）等亦有份演出。

尚未公布開拍第2季

《邊緣世界》與《西部世界》雖然改編自不同小說，但同樣由祖拿芬路蘭和麗莎采兒主理，不難找到兩劇共通之處；《西部世界》也許側重人類與人工智能之間的角力；《邊緣世界》則以不同時間線與虛實之間，反思科技發展是否讓人類變成囚徒，當穿梭過去未來只是彈指之間，忠誠、愛與情感是否還有意義？以頭兩集而言，《邊緣世界》拍得算緊湊，適時安排的動作與追逐場面，很能捉緊觀衆焦點；Aelita到底屬於什麽組織，為什麽所有人要找尋她的下落，也引發懸念。特技和視覺效果方面，隱形車和團隊穿越時空，跟殘破小鎮形成落差，其實不大協調，多條時間線發展，也不容易消化。《邊緣世界》首季已結局，留了伏筆，監製之一的麗莎采兒表明想開拍第2甚至第3季，不過到此時仍未有任何消息，會否像《西部世界》下場，大可拭目以待。