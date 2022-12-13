應粉絲要求簽CD 陳奕迅見「肥陳」燈牌嗌掃興

【明報專訊】陳奕迅（Eason）紅館舉行25場跨年演唱會，前晚（11日）第3場，除Eason太太徐濠縈與女兒陳康堤到場支持外，還有彭于晏與林家棟。Eason唱《幸福摩天輪》時，有接近舞台邊的觀眾遞上CD索簽名，Eason有求必應獻上第一次在演唱會簽CD，他接過CD後還問對方：「你叫咩名？」觀眾報名後，他又問：「睿智，係咪智慧個智？」觀眾回覆「睿志」，但Eason已寫了「睿智」，笑說對方改名一晚；他送回CD後，伸手跟對方互擊拳頭，之後拿消毒藥水噴手，說下次要袋定消毒藥水。

唔認歌聖 寧做歌手

Eason除耳機感受觀眾歡呼聲，提到觀眾席上的燈牌，「你睇……成晚睇住『肥陳』兩個字，其實好掃興」。歌迷即時換上「歌聖」燈牌，Eason笑道：「歌聖？歌手算啦，佢哋好特別，成日整燈牌都好特別，幾十歲人仲有咁嘅興致，我都就嚟50（歲）啦，仲有燈牌，I'm still hot。」他自言從不是偶像派，澄清燈牌不是他畀錢整，有錢留來做好唱片，「𠵱家做CD係做紀念品咁做，有邊個屋企仲有CD機？其實唔多。𠵱家係電話世界嘛，我已接受咗喇，你影我啦，你唔影我，我覺得自己冇存在價值，影我啦。」

之後Eason問觀眾：「你哋係咪從來未試過喺紅館睇一個演唱會，有歌手由頭到尾冇斷過咁唱歌？冇乜講嘢？我成功咗喇！其實真係好正，係咪覺得聽得入好多？音響又好好？」現場觀眾大叫：「超正呀，正到癲，正到黐線。」Eason感動哽咽，咬唇忍淚，多謝觀眾對他的等待；encore環節他選唱《黃金時代》，全場觀眾開心大合唱。

娛樂組