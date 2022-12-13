《奇異女俠玩救宇宙》6提名 領先史匹堡新片 楊紫瓊首度角逐金球影后

《奇異女俠玩救宇宙》關繼威（左）及楊紫瓊（右）分別獲最佳男配角及音樂或喜劇組別的女主角提名。

【明報專訊】美國荷李活外國記者協會（HFPA）主辦第80屆金球獎頒獎禮，香港時間昨晚公布提名；《廣告牌殺人事件》馬田麥當奴（Martin McDonagh）執導黑色喜劇《The Banshees of Inisherin》獲8項提名領先，並在音樂或喜劇最佳電影迎戰接連獲影評人組織嘉許的《奇異女俠玩救宇宙》，後者共角逐6獎緊隨其後，女主角楊紫瓊更首度爭金球影后。另外，今年全球最賣座的《壯志凌雲：獨行俠》，亦會跟還未上映的《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）競逐戲劇類最佳電影殊榮。

主辦金球獎的荷李活外國記者協會（HFPA）去年爆出財務、操守、種族歧視等問題，加上疫情加劇，頒獎禮不設現場觀衆，也沒有頒獎嘉賓，負責直播的美國國家廣播公司（NBC），最後決定與HFPA分道揚鑣，頒獎禮氣氛暗淡。隨着HFPA改革，明年1月10日舉行的第80屆金球獎頒獎禮，將恢復由NBC直播，不過由於有美式足球賽事及全美大學體育協會（NCAA）一級男籃錦標賽，所以頒獎禮由慣常的周日改為周二舉行（香港時間1月11日早上），昨日提名公布記者會，亦繼續由NBC負責。

哥連費路（Colin Farrell）主演黑色喜劇《The Banshees of Inisherin》，講述一對好友，其中一人提出絕交後，衝突加劇並發生連鎖反應，合共獲最佳電影等8項提名領先，馬田麥當奴同時角逐最佳導演及劇本，並會在導演獎迎戰《阿凡達：水之道》占士金馬倫、《奇異女俠玩救宇宙》關家永與丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）、《貓王》巴兹雷曼（Baz Luhrmann）及《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）史匹堡（Steven Spielberg）。哥連繼在威尼斯影展贏得最佳男主角後，將與《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion: A Knives Out）​丹尼爾基克（Daniel Craig）、《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon）迪亞高卡華（Diego Calva）、《白噪音》（White Noise）阿當戴華（Adam Driver）及《五腥級盛宴》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）角逐金球影帝。

《奇異女俠玩救宇宙》以6項提名緊隨《The Banshees of Inisherin》之後，而且比史匹堡新片《法貝曼：造夢大師》還多一個提名，除了有份跟《巴比倫：星聲追夢荷里活》、《上流落水狗》（Triangle of Sadness）及《神探白朗：抽絲剝繭》爭音樂或喜劇最佳電影外，楊紫瓊亦入圍最佳女主角，將與《五腥級盛宴》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、《Good Luck to You, Leo Grande》愛瑪湯遜（Emma Thompson）、《Mrs. Harris Goes to Paris》里絲莉雯慧（Lesley Manville）及《巴》片的瑪歌羅比（Margot Robbie）角逐影后。《奇》片關繼威先後獲多個影評人組織嘉許，亦入圍金球獎最佳男配角，將會跟《巴》片畢彼特（Brad Pitt）、《死亡天使》艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）等爭獎。《奇》片珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）則會在最佳女配角迎戰《她說》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）、《上流落水狗》桃麗迪李昂（Dolly De Leon）、《黑豹2：瓦干達萬歲》安芝娜貝茜（Angela Bassett）及《The Banshees of Inisherin》嘉莉干頓（Kerry Condon）。

今年最賣座的《壯志凌雲：獨行俠》，將在戲劇類最佳電影跟《阿凡達：水之道》、《貓王》、《法貝曼：造夢大師》及《Tar》爭獎。戲劇類最佳男主角，則分別是《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）、《鯨》（The Whale）班頓費沙（Brendan Fraiser）、《Living》標尼爾（Bill Nighy）、《兒子可否不要走》（The Son） 曉治積曼（Hugh Jackman）及《The Inspection》謝洛美普（Jeremy Pope）之爭。《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、《Empire of Light》奧莉菲亞高文（Olivia Colman）、《女戰不敗》（The Woman King）奧拉戴維絲（Viola Davis）、《金髮夢露》安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）及《法貝曼：造夢大師》米雪威廉絲（Michelle Williams）則入圍角逐戲劇類影后。

《分手的決心》角逐最佳非英語電影

最佳非英語電影方面，湯唯主演的韓片《分手的決心》將迎戰印度片《革命雙雄》、德國電影《西線無戰事》、《阿根廷1985》及比利時電影《Close》。最佳動畫則是《皮諾丘》、《無敵貓劍俠：8+1條命》（Puss In Boots : The Last Wish）、 《熊抱青春記》及《Marcel the Shell with Shoes On》之爭。