【明報專訊】洛杉磯影評人協會(LAFCA)前日派發成績表;按照慣例,每獎分設冠亞軍;結果姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)主演講述德國指揮家故事的《Tar》,以及楊紫瓊擔正《奇異女俠玩救宇宙》瓜分最佳電影殊榮。LAFCA今年在演技獎項不再分性別,結果最佳主角方面,由姬蒂白蘭芝與《Living》標尼爾(Bill Nighy)平分秋色,《奇》片楊紫瓊只能屈居亞軍。托迪菲爾德(Todd Field)憑《Tar》兼奪最佳導演,《Tar》合共得3獎成為大贏家。《奇》片關繼威及《上流落水狗》(Triangle of Sadness)桃麗迪李昂(Dolly De Leon)雙雙膺最佳配角。《忘形水》金像導演基拉莫狄多路(Guillermo del Toro)新作《皮諾丘》奪最佳動畫,最佳紀錄片則落在今年威尼斯影展最高榮譽金獅獎得主《All the Beauty and the Bloodshed》身上。 波蘭片《驢子伊艾奧》(EO)捧走最佳非英語電影,兼奪最佳攝影。即將上映的《阿凡達:水之道》亦贏得最佳布景設計。