「動漫歌曲帝王」水木一郎病逝

【明報專訊】人稱「動漫歌曲帝王」的水木一郎，歌唱生涯獻唱逾千首日本動漫主題曲，包括港迷熟悉的《鐵甲萬能俠》、《幪面超人》及《小露寶》等，其事務所證實他本月6日病逝，享年74歲。遺屬已為他舉行葬禮，至於追思會何時舉行，詳情容後公布。曾數度來港開騷及宣傳動畫的水木一郎，去年4月因聲帶麻痺，經檢查後證實患肺癌，並擴散到其他部位如腦部和淋巴，他一邊接受化療，一邊繼續演出，上月27日出席第49屆歌謠祭，坐着輪椅上台表演，並說「我會盡快康復，回來繼續為大家唱歌」，結果成為他的最後一次公開演出。

水木一郎死訊曝光後，《鐵甲萬能俠》漫畫原作者永井豪留言悼念，感謝他為動畫唱主題曲，令到作品面世50年仍然大受歡迎；熱愛動漫文化的女星中川翔子亦透過社交媒體上載二人合照，「我不能接受沒有水木一郎的世界，感覺他只是睡着了，無論在公在私，他都視我如女兒般愛護」。

另外，在《男人之苦》影視系列扮演主角渥美清鄰居的佐藤蛾次郎，本月10日被家人發現倒斃在寓所浴室地上，警方接報到場，證實當場死亡，享年78歲。他的經理人事後向日媒透露，蛾次郎死於心肌梗塞。佐藤入行超過50年，除了《男人之苦》系列外，他也參演不少日劇如《孤獨的美食家》、《仁醫》及《0.1無罪真相》等。其子佐藤亮太亦是演員，昨日為亡父主持葬禮。