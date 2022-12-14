早被無綫發掘 趙小婷邊讀醫邊追歌手夢

【明報專訊】趙小婷於無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇2》取得第5名及優秀表現獎為人熟悉，其實她參賽前已是網絡歌手，一早被無綫賞識簽約旗下，不過為了專注學業實踐行醫夢想，一直沒有接工作，直至決定參加《聲夢2》，想當一個醫生歌手，拯救生命及以歌聲打動人心。

趙小婷初中時，為興趣翻唱別人的歌及放上網公諸同好，機緣巧合被無綫發掘，但她想跟家姐一樣讀醫，專注學業便放棄唱歌，她說：「其實之前想當教師，不過讀中四時，見家姐讀醫，我亦開始有興趣，為升讀大學醫科及專注讀書，所以曾放棄歌手夢。當時亦不覺有時間應付其他嘢，直至看到《聲夢傳奇》這個舞台，覺得好吸引，見有時間就決定報名。」

盼明年正式出道

趙小婷自認性格文靜，不懂搞氣氛，唱快歌有點格格不入，較適合慢歌，縱使小時曾學過跳舞，到比賽時仍是手足無措，她說：「因為比賽開始跳番舞，啲肌肉同骨骼都已經搞唔掂，我覺得唔係最差嗰個，但就唔係好好囉！」雖然唱歌有經驗，但她坦言連入到5強也沒想過，她說：「預了10強止步，完全無諗過有名次，有5強這個名銜已經好開心。」

趙小婷稱至今仍未算正式出道，希望明年有機會推出一首屬於自己的歌，「因準備升讀大學5年級，假期比較長，可以有多些時間籌備，不過跟比賽相隔太耐，都驚觀眾唔記得我」。她表示從沒放棄行醫，始終想做醫生才會報讀，希望將來兩邊發展都能兼顧。

記者：林祖傑