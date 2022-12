next

【明報專訊】金像導演占士金馬倫(James Cameron)新片《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),本周五(16日)在美國與內地同步開畫,香港提早一天上映。為了宣傳造勢,現年68歲的占士率領主角森禾霍頓(Sam Worthington)、素兒莎丹娜(Zoe Saldana)等先後出席倫敦、韓國及日本首映禮,返回美國途中,疑在航班上感染新冠病毒,被迫缺席前日在洛杉磯舉行的美國首映活動。

占士金馬倫透過錄影片段表示:「我從日本返回洛杉磯後確診,現正自我隔離,因此未能出席首映禮。」據迪士尼發言人透露,占士目前身體狀况良好,將會跟足宣傳日程,隔空跟大家見面。

值得一提的是,《阿凡達2》洛杉磯首映禮舉行前數小時,第80屆金球獎剛公布提名名單,此片入圍最佳電影及導演,美媒原本打算親自向占士金馬倫道賀,並請他發表感想,結果因他確診而撲空,都算始料不及。

雖然導演缺席,仍有男女主角及一班圈中好友包括名模Heidi Klum、《我的超豪男友》亨利高定(Henry Golding)夫婦,男歌手The Weeknd亦偕女友H.E.R.亮相。