【開箱】《魔法奇緣2：再見魔法》 童話公主有本難念的經

愛美雅當絲（左一）一家四口由曼克頓搬到門羅鎮，諸事不順，繼女欣欣（右二）尤其不滿。

【明報專訊】迪士尼歌舞片《魔法奇緣2：再見魔法》（Disenchanted）已於11月24日在影視串流平台Disney+上架，故事延續上集劇情，講述愛美雅當絲（Amy Adams）飾演卓絲公主，從童話世界墮入凡間，嫁給紐約律師羅拔（柏德烈丹斯飾）後，落地生根開枝散葉，一家四口開開心心生活下去？現實卻是養兒育女從來不是請客食飯般容易，尤其是繼女欣欣步入青春反叛期，更令卓絲頭疼不已，開始質疑留在紐約生活是否錯誤決定。

移居小鎮事與願遺

2007年上映《魔法奇緣》以動畫加真人演出，中間夾雜大量歌舞場面，演繹童話公主與紐約律師的破格愛情故事，當年大受歡迎，開拍續集一直只聞樓梯響，直至15年後，《魔法奇緣2：再見魔法》終於登場，粉絲引頸以待，卻放在串流平台上架，心內暗暗涼了半截，看罷全片，更是倒抽一口涼氣。

續集照辦煮碗，電影開場先以動畫作回顧，簡單交代故事大綱，由於曼克頓居住環境太擠迫，卓絲決定舉家搬到郊區門羅鎮，在迷你堡壘般的大宅展開新生活，以為幸福在望？結果事與願遺，新屋裝修尚未完工，繼女欣欣諸多不滿，卓絲雖然無奈，只能繼續樂觀應對。幸好「救星」及時趕到，她的舊愛愛德華王子（占士馬斯頓飾）帶着妻子南茜（艾迪娜曼蘇飾）從童話世界穿越到門羅鎮探望卓絲一家，並送上入伙禮物：魔杖，它能達成任何心願。

情節如《溫黛與幻視》

另一方面，《最爆伴娘團》瑪雅魯多夫（Maya Rudolph）今集加盟，扮演門羅鎮太太團首領，處處跟卓絲對着幹，可惜戲分不多，角色亦非大奸大惡，不成氣候。卓絲的最大敵人，其實是她自己。

《魔法奇緣》明明屬於迪士尼公主系列，偏偏卓絲的家庭生活絕不「童話」，尤其是在續集裏，故事涉及婚姻、住屋和教育等現實問題，題材變得貼地，令她吃盡苦頭。為了解決眼前煩惱，卓絲決定「捨難取易」，隨手執起魔杖施法，卻未有聽從前度指示，先看清楚說明書就許願「我想過着童話般的生活」，結果如願以償，門羅鎮一夜之間變成童話國，村民與動物一起唱歌跳舞，過着超現實的享樂日子。

卓絲以為問題解決，事實剛好相反，隨着魔杖的「副作用」逐漸現形，門羅鎮變得跟Marvel超級英雄劇《溫黛與幻視》的西景鎮一樣，各人開始走火入魔，卓絲更被魔杖分配擔當童話世界的後母角色，反過來欺凌繼女。為免自己過度「黑化」，卓絲打算叫魔杖還原一切，情况就似另一Marvel電影《奇異博士2：失控多元宇宙》中，「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）請求奇異博士向世人洗腦一樣，最後卓絲母女能否冰釋前嫌，門羅鎮回復平靜？

「爛番茄」評分38%

《魔法奇緣2》延續首集傳統，繼續惡搞迪士尼自家出品如《白雪公主》、《美女與野獸》等經典角色，可惜類似手法，15年前尚算新鮮，如今已經氾濫，觀眾不再覺得好笑。事實上，首集最大賣點源於卓絲的天真無邪，流落凡間鬧出各式笑話；隨着結婚生女，她已適應凡間生活，難再處處碰壁，加上「後母vs.繼女」的老土橋段，實在令人笑不出口。

值得一提的是，上集《魔法奇緣》叫好叫座，全球票房累收3.4億美元（約26.5億港元），在影評網站「爛番茄」得分更達93%，粉絲跪求添食，如今續集評分跌至38%，口碑高下立判，看來迪士尼放棄在戲院上畫，改為串流平台播放，作品質素該是其中一項重要考量。