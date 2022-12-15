《下流上車族》14提名稱霸 上屆視帝譚俊彥10強止步 龔嘉欣哽咽談無緣爭視后

【明報專訊】無綫昨日揭曉《萬千星輝頒獎典禮2022》16獎項10強名單，未出席的「外援」林敏驄憑《下流上車族》獲4項提名成最強男候選人，另一視帝大熱陳山聰獲3項提名；上屆視帝譚俊彥10強止步。劉佩玥與王灝兒（JW）同有4項提名成最強女候選人，前者越級挑戰視后。龔嘉欣未能躋身視后10強，只入圍最受歡迎電視女角色，她在台上拉票時哽咽說無提名不代表無實力；已離巢的李施嬅、唐詩詠同入圍視后。劇集方面，贏收視及口碑的《下流上車族》最勁，獲14個提名稱冠，拋離9個提名的《超能使者》，《痞子殿下》則排第三。

記者：陳釗 攝影：劉永銳

陳山聰、張振朗、陳煒、陳瀅、襲嘉欣、劉佩玥、周嘉洛、蔣家旻、郭柏妍、劉穎鏇、JW等出席《萬千星輝頒獎典禮2022》16獎項公布10強名單記者會，為角逐獎項拉票。林敏驄除入圍最佳男主角，成視帝頂頭大熱，同時入圍最受歡迎電視男角色、最受歡迎電視歌曲及最受歡迎電視拍檔，迎戰《金宵大廈2》陳山聰、《超能使者》陳展鵬、《白色強人II》陳豪和馬國明等強敵；視后呼聲最高的鮑起靜（鮑姐）、江美儀與陳煒組成「亞視幫」夾擊陳瀅。

龔嘉欣跌出視后10強，只得最受歡迎電視女角色入圍令人意外。她在台上拉票時哽咽說：「我覺得每一個角色在劇集裏面都很重要，無提名不代表無實力。」她稱拍《十八年後的終極告白2.0》時很大壓力，擔心演得不好影響成套劇。龔嘉欣與譚俊彥都是搏到盡的人，她拍《殺手》時斷了手指尾，至今仍要做物理治療，她說：「放心，這裏是我娘家，我會一直在這裏努力下去。」

無綫出好條件續約

龔嘉欣受訪時說未能晉身視后10強不會失望，每次有提名已很開心，「獎真的很難、很難、很難攞。」她笑言台上哽咽是鼻敏感，但承認感觸，因近期頸部出問題，起牀很困難，是拍《殺手》時的舊患，之前心臟又有毛病，嬲自己為何那麼孱弱。

跌出10強會否與被指暗窒火速上位當女一的陳瀅，得罪高層有關？龔嘉欣自覺在這件事上很無辜，澄清無這樣講過，亦沒有評論過陳瀅，「不知為何發酵到這樣，當時有不開心，但問心無愧。大家可放心，我沒被公司雪藏，最近還很有誠意跟我談續約，條件很好。（加換獎條款？）有的嗎？我攞獎那年都沒有，無論如何都會努力工作」。她沒有刻意聯絡陳瀅解釋，認為這樣反而多此一舉。

陳瀅否認跟龔嘉欣不和

陳瀅在《美麗戰場》演技被抨擊，結果憑《痞子殿下》入圍視后10強。她說兩個角色都喜歡，但對手有鮑姐、江美儀及陳煒已不敢多想，對女角色較有信心。龔嘉欣未能晉身10強是否少個勁敵？陳瀅自言對視后信心不大，多或少勁敵對她沒影響，「志偉哥（曾志偉）講今次賽果很公平，是網民、觀眾、同事投票，可能她的劇早播有影響」。她否認與龔嘉欣不和，稱大家都是大人，不會出現「小學雞」問題，將來合作不會有芥蒂。

陳瀅最感動與好姊妹劉佩玥首次一起提名視后和女角色，劉佩玥覺得很難得，稱二人不是敵人而是戰友。她對有4項提名很驚喜，最想攞女飛躍，雖然已提名很多年，但每次仍很開心，代表她一直有進步。

江美儀唔贊成林敏驄一箭雙鵰

江美儀透露以往很少有提名，幸運遇上好劇本、好角色和好拍檔，功勞不屬於她，最想《下流上車族》贏最佳劇集，「當然女角色也可給我，至於最受歡迎電視拍檔也自覺當之無愧，因最難搞的林敏驄也給我搞掂」。林敏驄沒有現身，她說拍完劇後無聯絡，找他都不回覆，不過她力撐林敏驄攞男角色，大家都喜歡「車志明」，覺得他機會很大。可看好對方連奪視帝一箭雙鵰？江美儀笑說：「他就想，不可以一個人攞晒，山聰點都重秤過他，不要寵壞他，給他一個獎好了。」陳煒表示與江美儀同是1996年入行，一直是戰友，她打入視后10強，要有信心會投自己一票。

山聰滿意兩提名入10強

周嘉洛為入圍視帝拉票時笑說：「攞同唔攞都係遲早嘅事，所以對攞獎抱住隨緣心。」他事後解釋重點是之後一句，在未達成之前會抱平常心；在旁的山聰鼓勵他有大把機會。山聰高興分別憑《金宵大廈2》和《超能使者》角逐視帝和男角色，《金宵》系列是他的代表作，別具意義。《超能使者》「高勇」是他喜歡的角色，一起打入10強已覺得好叻，當然希望都能得獎。《十八年後的終極告白2.0》在10強名單如像消失一樣，他表示始終年頭播較蝕底，譚俊彥上年已攞視帝，之後有馬來西亞頒獎禮，還有機會。

郭柏妍睇好「雙劉」奪飛躍

蔣家旻入圍女角色和女配角，她說兩個獎項能躋身5強已滿足，對女配較有信心。吳偉豪沒想到有3項提名入10強，對爭男飛躍獎認為競爭大，沒太大信心。劉穎鏇與郭柏妍被視女飛躍大熱，二人謙虛認為10強每一名都很努力和有很大進步。劉穎鏇希望劉佩玥獲獎，對方在近幾套劇演技飛躍進步。郭柏妍看好「雙劉」，佩服劉穎鏇在《超能使者》打得很厲害；劉佩玥近年進步很多，很值得攞獎，最好今年有雙女飛躍。

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