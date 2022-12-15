傳獲3000萬捐助搞劇藝研創 毛俊輝偕胡美儀澄清非事實

【明報專訊】由香港賽馬會慈善基金信託捐助，港澳非物質文化遺產發展研究會主辦，今年5月公布展開為期3年的研究及創作項目《賽馬會毛俊輝劇藝研創計劃》。毛俊輝（毛Sir）與太太胡美儀昨日接受訪問，毛Sir表示計劃公布至今，已不停與業界接觸，做了很多探討工作，為傳統粵劇發展譜出新的篇章，打造新一代全方位粵劇人才同時，還要與時代接軌，獲大眾認可新樣式創作。目前正展開兩大項目，第一個項目是與龍貫天和鄧美玲合作的「經典再造」。

另一個項目關於粵劇創新方面，由兩名年輕編劇江駿傑及黎耀威結合戲劇和粵劇元素編寫，以新演員演出，希望吸引更多年輕觀眾欣賞。他說：「新嘗試未必一定成功，但也要試，香港粵劇需要再起步，與新時代接軌。」兩個項目如順利，將於明年7月推出，以工作坊形式向觀眾介紹，希望獲觀眾認同後，得到社會大眾支持，之後以大型完整製作推出，不想是小圈小玩意。胡美儀同意，希望這3年研究出來的劇目，得到有眼光的人作商業演出，全面推出才有意思。

無奈被封「毛三千」

近日毛Sir被封「毛三千」，傳他個人獲賽馬會捐3000萬，毛Sir澄清：「『毛三千』都不知怎來，是就好了。計劃獲捐助1000多萬，外界可能誤會以為一年千多萬，3年就3000萬。千多萬的捐助不是落我袋，我只拿了十分之一為酬勞。這是公帑，我連自己為計劃工作上花費了的金錢，都沒有申報。」

胡美儀稱條數要清清楚楚，免得被人誤會，「老公是老實人，從朋友口中得知被稱為『毛三千』後，即前往賽馬會，說外面有人這樣叫他，對方表示知道毛Sir實質攞了幾多錢」。毛Sir除劇藝研創計劃外，明年的香港藝術節，會有「毛俊輝粵劇情」，由新演員演出3齣折子戲，嘗試不同東西。

記者：柯美