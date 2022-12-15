任黎明演唱會嘉賓 王丹妮不容有失勤練歌舞

【明報專訊】王丹妮擔任黎明周六（17日）及周日（18日）假中環海濱活動空間舉行的《Drive In Ultra：LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai》嘉賓，她會在台上行時裝騷及唱兩首歌，包括Lady Gaga的《Born This Way》及王菲的《螢火蟲》。王丹妮繼拍攝黎明《一生幸福》MV後，兩人再度結緣，對獲邀做嘉賓感幸運和不敢怠慢，連日來跟老師勤練歌舞，期望以最好狀態登舞台。

王丹妮表示選唱《Born This Way》十分切合今次主題，希望大家對自己或身邊的男女性朋友發放無限的愛及關懷。至於選《螢火蟲》，則希望可代表到每名模特兒能在台上閃閃發光，將最好的表演呈現給大家。她曾為電影《梅艷芳》學習唱歌和跳舞，笑言雖然有些基本功，但對她來說並不輕鬆，「在《梅艷芳》的演出務求盡量貼近梅姐的聲線及不同年代的技巧，除上次在金像獎頒獎禮唱歌外，今次是首次正式用我的聲音唱歌，分外緊張」。

王丹妮跟老公羅孝勇分開數月，羅孝勇將與家人從澳洲回港，支持她首個戶外大型演出，她開心可以一起歡度聖誕、新年，對於家人捧場看演唱會，對她來說有很大能量，希望做好今次表演。

娛樂組

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